ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

بعد إشعال النار في سيارته المرسيدس .. شاهد يوتيوبر شهير يحطم توكيل بورش بسبب جنون المشاهدات

الخميس 11/فبراير/2021 - 11:59 ص
صدى البلد
Advertisements
اشرف عطية
جنون الشهرة وحصد الأرباح من اليوتيوب أصبح يسيطر على عقل البعض بشكل مبالغ فيه فبعد قيام اليوتيوبر الروسي الشهير ميخائيل ليتفين بشراء سيارة مرسيدس mercedes amg gt 63 العام الماضي وإشعال النيران فيها قام أيضًا منذ أيام بتحطيم واجهة توكيل بورش . 

تهشمت نوافذ توكيل بورش في روسيا بعد قيادة اليوتيوبر الروسي ميخائيل ليتفين لسيارته تايكان تيربو S الجديدة داخل الوكالة مدعيًا الارتباك بين الدواسات وهي محاولة ناجحة حيث وصلت مشاهدات الفيديو إلى 4 ملايين مشاهدة على يوتيوب بعد ساعات معدودة من رفعه علي قناته الخاصة .

وليست هذه المحاولة الأولي التي يحاول فيها جذب المشاهدات وحصد الأموال من اليوتيوب وقام العام الماضي بأشعال النيران في سيارته المرسيدس AMG GT 63 S و التي يصل ثمنها في روسيا إلى حوالي 2 مليون و700.000 جنيه مصري و تحتوي قناة  ميخائيل ليتفين الخاصة على اليوتيوب أكثر من 5 ملايين مشترك . 

استخدم اليوتيوبر الروسي ميخائيل ليتفين صديقة في عمل هذه الحيلة لتصوير ورصد لحظات تحطيم زجاج توكيل بورش ليستطيع التصوير من الداخل والخارج . 

تصل سرعة السيارة التي استخدمها اليوتيوبر ميخائيل ليتفين بورش تايكان 2021 porsche taycan إلى 230 كم/س، كما تقطع مسافة الرُبع ميل في 13.7 ثانية يقل بمقدار 0.2 ثانية مع حزمة البطارية الأكبر , وتأتي بشاشة عرض علوية ومقاعد يُمكن ضبطها في 14 وضع، وأنظمة صوت مطورة، وشاحن بقدرة 19.2 كيلووات/س ويبدأ سعرها في روسيا من 165,306 دولار اي حوالي 2 مليون و 583.000 جنيه مصري. 
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

يوتيوبر يكشف آلية الحصول على الأرباح.. وكم تساوي المليون مشاهدة بالدولار.. فيديو

سعر ومواصفات بورش تايكان 2021 بعد طرحها رسميا.. صور

بورش تطرح تايكان كروس توريزمو 2021 الجديدة.. صور

صور تجسسية جديدة لـ سيارة بورشه تايكان كروس توريزمو ذات السقف الطويل

شاهد.. بورش تايكان توربو S تتحدى BMW M5 وموستانج شيلبي GT500

مرسيدس تطرح أسرع سيارة هايبرفي العالم MERCEDES AMG GT 73E .. صور د كوبيه

ترشيحاتنا

حقيقة اقتراب منخفض التنين وموعد انتهاء موجة الطقس الحار.. الأرصاد توضح

بـ79 مليون يورو.. قرار جمهورى بالموافقة على اتفاق قرض بين الحكومة والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية

بالأسماء.. إصابة 18 عاملا فى حادث انقلاب سيارة بالصالحية الجديدة

لبنان.. دبلوماسي سابق يكشف رسالة خطيرة من السفارة الأمريكية لـ لقمان سليم قبل اغتياله

بعد إصابة زوجها بـ كورونا.. شاهد نتيجة مسحة شيما صابر

قبل شرائها .. تعرف على الهدايا التي تتناسب مع كل برج في عيد الحب

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسطول سيارات فاخر شهد على قصة حب حسن يوسف والسندريلا فى هذا الفيلم| صور

عودة لاندروفر ديفندر كلاسيك سيارة فيلم أفريكانو بمحرك جبار.. صور

بأقل من 200 ألف جنيه.. أفضل 5 سيارات سعرًا في هذه القائمة موديل 2021