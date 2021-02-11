بعد إشعال النار في سيارته المرسيدس .. شاهد يوتيوبر شهير يحطم توكيل بورش بسبب جنون المشاهدات

جنون الشهرة وحصد الأرباح من اليوتيوب أصبح يسيطر على عقل البعض بشكل مبالغ فيه فبعد قيام اليوتيوبر الروسي الشهير ميخائيل ليتفين بشراء سيارة مرسيدس mercedes amg gt 63 العام الماضي وإشعال النيران فيها قام أيضًا منذ أيام بتحطيم واجهة توكيل بورش .





تهشمت نوافذ توكيل بورش في روسيا بعد قيادة اليوتيوبر الروسي ميخائيل ليتفين لسيارته تايكان تيربو S الجديدة داخل الوكالة مدعيًا الارتباك بين الدواسات وهي محاولة ناجحة حيث وصلت مشاهدات الفيديو إلى 4 ملايين مشاهدة على يوتيوب بعد ساعات معدودة من رفعه علي قناته الخاصة .





وليست هذه المحاولة الأولي التي يحاول فيها جذب المشاهدات وحصد الأموال من اليوتيوب وقام العام الماضي بأشعال النيران في سيارته المرسيدس AMG GT 63 S و التي يصل ثمنها في روسيا إلى حوالي 2 مليون و700.000 جنيه مصري و تحتوي قناة ميخائيل ليتفين الخاصة على اليوتيوب أكثر من 5 ملايين مشترك .





استخدم اليوتيوبر الروسي ميخائيل ليتفين صديقة في عمل هذه الحيلة لتصوير ورصد لحظات تحطيم زجاج توكيل بورش ليستطيع التصوير من الداخل والخارج .



