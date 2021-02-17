ابعدوا عن أسلاك الكهرباء.. نصيحة الأرصاد للمواطنين للتعامل مع حالة الطقس اليوم وغدا

قدمت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الإستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد، نصائح للمواطنين للتعامل مع موجة الطقس السيئ اليوم وغدا، قائلة إنه "يجب متباعة النشرات الجوية من داخل الهيئة العامة للأرصاد الجوية".





وشددت "إيمان" خلال لقاء خاص عبر فضائية "إكسترا نيوز"، على ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة، حيث أنه نهاية فصل الشتاء سيكون بعد أكثر من شهر، بالإضافة إلى القيادة بهدوء على الأماكن التى يوجد بها سواء أمطار غزيرة أو عواصف ترابية.





وتابعت: "ننصح بعدم الوقوف تحت أى لوحات معدنية أو أشجار أو مبانٍ متهالكة أو قديمة قابلة للسقوط، وعدم ملامسة أسلاك الكهرباء أو أكشاك الإنارة، حيث من الممكن حدوث صواعق كهربائية خاصة للأطفال".