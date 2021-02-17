ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

ابعدوا عن أسلاك الكهرباء.. نصيحة الأرصاد للمواطنين للتعامل مع حالة الطقس اليوم وغدا

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 01:17 م
الارصاد الجوية
الارصاد الجوية
Advertisements
هاجر إبراهيم
قدمت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الإستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد، نصائح للمواطنين للتعامل مع موجة الطقس السيئ اليوم وغدا، قائلة إنه "يجب متباعة النشرات الجوية من داخل الهيئة العامة للأرصاد الجوية".  

وشددت "إيمان" خلال لقاء خاص عبر فضائية "إكسترا نيوز"، على ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة، حيث أنه نهاية فصل الشتاء سيكون بعد أكثر من شهر، بالإضافة إلى القيادة بهدوء على الأماكن التى يوجد بها سواء أمطار غزيرة أو عواصف ترابية. 

وتابعت: "ننصح بعدم الوقوف تحت أى لوحات معدنية أو أشجار أو مبانٍ متهالكة أو قديمة قابلة للسقوط، وعدم ملامسة أسلاك الكهرباء أو أكشاك الإنارة، حيث من الممكن حدوث صواعق كهربائية خاصة للأطفال".
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

أمطار غزيرة غدا.. «الأرصاد» تعلن موعد نهاية موجة الطقس السيئ

بعد موجة التقلبات الجوية.. الأرصاد تعلن موعد تحسن حالة الطقس

تصل إلى ضباب.. الأرصاد تحذر من الشبورة المائية على الطرق الفترة المقبلة

الأرصاد تكشف موعد انتهاء الشبورة .. وتنصح بعدم السفر من الفجر وحتى"9 الصبح"

أمطار ورياح مثيرة للأتربة.. الأرصاد تحذر من الطقس اليوم وغدا

الأرصاد: الارتفاع فى درجات الحرارة مؤقت .. والعودة الخميس

ترشيحاتنا

أول تعليق من بواليا بعد هدفه أمام المريخ السوداني

مستجدات حادث عمرو أديب.. تصالح الإعلامي وسائق السيارة النقل داخل المستشفى

إخلاء الشقة حال غلقها 3 سنوات.. تعديلات جديدة على قانون الإيجار القديم

عودة المحذوفين عشوائيا من التموين بهذه الطريقة

لهذا السبب.. مصادر: بايدن لم يتصل بـ نتنياهو حتى الآن

في ذكرى ميلاد ليلى مراد.. صلة قرابتها بـ تامر حسني

Advertisements

مستجدات حادث عمرو أديب.. تصالح الإعلامي وسائق السيارة النقل داخل المستشفى

إخلاء الشقة حال غلقها 3 سنوات.. تعديلات جديدة على قانون الإيجار القديم

اصطحبها في نزهة والتقط سلفي معها.. رجل يدفع زوجته الحامل من قمة جبل على ارتفاع ألف متر

أول فيديو يرصد تحطم سيارة الإعلامي عمرو أديب إثر حادث سير مروع

خطاب عاجل من التعليم للمديريات بشأن امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي

بعد تحطمها فى الحادث.. سعر ومواصفات سيارة عمرو أديب | صور

ننشر تفاصيل كاملة عن مواعيد ونظام امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي 2021

الأرصاد تكشف حالة الطقس غدًا ومناطق سقوط الأمطار بالمحافظات

الصحة العالمية تعلن نبأ سارًا بشأن إصابات كورونا

تحريات وتفريغ كاميرات.. تحقيقات موسعة في حادث عمرو أديب على وصلة دهشور

ماذا يحدث للميت بعد الدفن.. وكيف يقضي الليلة الأولى؟.. معلومات عن البرزخ

سقوط أكبر كمية أمطار وثلوج.. الأرصاد تحذر من تقلبات الجو.. واليوم ذروة الانخفاض

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لأول مرة.. جمس همر 2022 تظهر على أرض الواقع | صور

وسط فرحة كبيرة من الأهالي.. الثلوج تتساقط في سانت كاترين

بعد تحطمها فى الحادث.. سعر ومواصفات سيارة عمرو أديب | صور