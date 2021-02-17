ضبط مركز أعشاب طبية وعيادات تحقن المرضى بمواد مجهولة المصدر

كلف الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية،بالمرور المكثف وإحكام الرقابة علي سوق الدواء والمنشآت الطبية غير الحكومية "الخاصة"، وضبط المخالف منها، حفاظًا علي الصحة العامة للمواطنين.





وأكد وكيل وزارة الصحة بالشرقية، في بيان، الأربعاء، أن إدارة التفتيش الصيدلي، شنت بالتنسيق مع إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، ومفتشي الإدارة الصحية بالزقازيق، حملة بالاشتراك مع إدارة الرقابة التموينية، وجهاز حماية المستهلك بالمحافظة، للتفتيش علي المنشأت الدوائية والطبية الخاصة، تم خلالها المرور علي مركز لبيع وتداول الوصفات والأعشاب الطبية يعمل بدون ترخيص بمدينة الزقازيق.





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وقامت اللجنة بضبط ما يقارب ٣٠٠٠ مخالفة دوائية لأصناف غير مسجلة بوزارة الصحة المصرية، مجهولة المصدر وبدون فواتير، وفي مكان غير مرخص له ببيع وتجارة الأدوية.





كما قامت الحملة بمداهمة مجمع عيادات غير مرخص تابع لمركز الأعشاب، وتم تحريز ٤٤ سرنجة، منها سرنجات معدة للحقن تحتوي علي مواد مجهولة المصدر، وغير معروف تركيبها، وغير مسجلة بوزارة الصحة، ويقوم العاملين في العيادات بحقن المرضي بها مما يعرض حياتهم للخطر، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات، وتحريز المضبوطات، وتحرير محضر إدارة منشأة طبية بدون ترخيص، كما تم تحرير محاضر بوجود أدوية مجهولة المصدر في مكان غير مرخص وغير مسموح له ببيع وتجارة الأدوية بقسم الشرطة بالزقازيق.





وأكد "مسعود" علي إستمرار الحملات المكثفة بصحة الشرقية لمتابعة سوق الدواء والمنشآت الطبية، ومختلف المنشآت الأخري بالمحافظة، والضرب بيد من حديد علي المخالفين، مؤكدًا عدم التهاون في إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات، والتي من شأنها عدم المساس بصحة وسلامة المواطنين، مقدمًا الشكر والتقدير لفريق العمل المشارك في الحملة من مفتشي الصيدلة، والعلاج الحر، وفريق التموين، وحماية المستهلك، علي الجهود المبذولة لصالح المواطنين بمحافظة الشرقية.





وعلي جانب اخر فقد أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على ضرورة تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على منافذ تصنيع وبيع الأسمدة والمبيدات الزراعية والمخصبات لضبط المغشوش ومجهول المصدر منها وكذلك غير المصرح به من قبل وزارة الزراعة بالإضافة إلى رصد أي مخالفات تشكل تهديدا للصحة العامة والبيئة والإنتاج الزراعي والصادرات الزراعية، مشددا على عدم التهاون مع المخالفين واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيالهم

وتنفيذًا لتوجيهات محافظ الشرقية أشار المهندس على لاشين وكيل وزارة الزراعة إلي قيام إدارة الرقابة على المبيدات والمخصبات بالمديرية بالتنسيق مع شرطه البيئة والمسطحات المائية واللجنة المشكلة من ديوان عام المحافظة بشن حملات تفتيشية علي منافذ بيع الأسمدة والمبيدات الزراعية والمخصبات بمراكز ومدن الزقازيق والقرين وفاقوس أسفرت عن ضبط 3 محلات غير حاصل أصحابها علي رخصة مزاولة المهنة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محاضر أحوال شرطة البيئة والمسطحات المائية بالشرقية ارقام ١٦/ ١١٤ و١٧/١١٤ لسنة 2021.





وأضاف وكيل وزارة الزراعة أنه تم شن حملة تفتيشية اخري بمدينة فاقوس اسفرت عن ضبط سيارة محملة بالمبيدات والمخصبات والأسمدة وبالفحص تبين وجود أصناف غير مسجلة بوزارة الزراعة واصناف محظور بيعها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محاضر أحوال شرطه البيئة والمسطحات المائية بالشرقية رقم ١٥ / ١١٣ لسنة 2020 والتحفظ على المضبوطات والسيارة بمخازن مديرية الزراعة بالشرقية لحين صدور قرار النيابة العامة في هذا الأمر.





وتتواصل جهود مديرية الزراعة بالشرقية بتكثيف الحملات التفتيشية لضبط المخالفات والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين بالمحافظة.