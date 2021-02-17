الدكتور فيصل زايد مديرًا لوحدة الجودة ومشرفًا على أطباء الامتياز بمستشفيات الأزهر

أصدر الدكتور حسين أبو الغيط، عميد كلية الطب بنين جامعة الأزهر بالقاهرة؛ قرارًا بتكليف الدكتور فيصل حسن يوسف زايد، الأستاذ بقسم جراحة العظام بمستشفى الحسين الجامعي؛ مديرًا لوحدة الجودة بكلية طب الأزهر، ومشرفًا على أطباء الامتياز بمستشفيي: الحسين الجامعي، وسيد جلال.

حصل زايد على بكالوريوس الطب والجراحة من كلية طب بنين الأزهر بالقاهرة عام ١٩٩٨م، وعين طبيبًا مقيمًا بقسم جراحة العظام بداية من عام ٢٠٠٠م، وحتى عام ٢٠٠٤م، ثم حصل على درجة الماجستير في جراحة العظام في موضوع بعنوان: إصابات المفصل الأخرمي الترقوي، ثم عين بعد ذلك مدرسًا مساعدًا بقسم جراحة العظام، واستكمل مشوار الدراسات العليا حتى حصل على درجة الدكتوراه عام ٢٠٠٩م في موضوع بعنوان: استخدام المنظار الجراحي لعمل تحرير لحافظة المفصل فى علاج تيبس مفصل الكتف، ثم عين مدرسًا بقسم جراحة العظام.