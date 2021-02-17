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سيارات

شاهد.. كيا تختبر نيرو kia niro الجيل الجديد كليا

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 03:19 م
كيا تختبر نيرو kia
كيا تختبر نيرو kia niro الجيل الجديد كليا
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اشرف عطية
تقوم شركة كيا عملاق صناعة السيارات الكورية واحد أزرع شركة هيونداي باختبار السيارة كيا نيرو kia niro الجيل الجديد كليًا وسيتم طرحها خلال العام الجاري 2021 و ستباع كموديلات 2022 .

وستتوفر السيارة كيا نيرو kia niro الجيل الجديد بفئات هايبرد عادية وفئات أخرى هايبرد قابلة للشحن بالقابس وفئة أخرى كهربائية بالكامل بتقنيات أكثر عصرية وربما محركين كهربائيين ودفع كلي للعجلات.

ومن المتوقع تدشين السيارة كيا نيرو kia niro الجيل الجديد كليًا في الربع الأخير من العام الجاري، وقد ظهرت السيارة أثناء اختبارها مؤخرًا بتمويهات كثيفة، ومع ذلك يمكن ملاحظة بعض ملامح التصميم المستوحاة من كيا هابانيرو الاختبارية.

وقامت كيا بتدشين هابانيرو في معرض نيويورك للسيارات عام 2019 بتصميم خارجي فريد من نوعه مقارنة بموديلات كيا الأخرى، وربما يعطينا لمحة عن مستقبل لغة تصميم العلامة التي تريد اقتحام سوق السيارات العالمي.

وتختبر شركة كيا ايضا سيارتها كيا kia CV  التي تنتمي لطراز السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات كروس أوفر وستكون كهربائية بالكامل ومنتظر طرحها رسميا خلال ايام وهي الأولى ضمن 11 موديل كهربائي جديد ينوي العملاق الكوري طرحهم تباعا ضمن الخطة الخمسية للعلامة kia .

السيارة كيا kia CV الكهربائية تستند CV إلى منصة E-GMP المطورة من هيونداي لتناسب سيارات السيدان والكروس اوفر والاس يو في التي تعمل بالبطارية، ويمكنها تقديم مدى 500 كيلو متر للشحنة الواحدة.
شاهد.. كيا تختبر نيرو kia niro الجيل الجديد كليا
شاهد.. كيا تختبر نيرو kia niro الجيل الجديد كليا
شاهد.. كيا تختبر نيرو kia niro الجيل الجديد كليا
شاهد.. كيا تختبر نيرو kia niro الجيل الجديد كليا
شاهد.. كيا تختبر نيرو kia niro الجيل الجديد كليا
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