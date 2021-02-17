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فن

برفقه كلبها.. نور دياب في أحدث ظهور لها

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 04:06 م
صدى البلد
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منارنور
نشرت نور عمرو دياب صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام. 

وظهرت نور دياب في الصورة بقميص ابيض ، وتسريحة شعر بسيطة برفقه كلبها.

ونور دياب هي الابنة الكبرى لـ عمرو دياب والفنانة شيرين رضا، والتي أهدى والدها عمرو دياب لها أغنية "نور العين".

وتعرضت نور لحملة من التنمر بعد نشر صورة لها عبر صفحتها الشخصية على "إنستجرام"، ولم ترد على التعليقات التي وجهت لها والتزمت الصمت التام.

بعض التعليقات كانت مسيئة بحقها، وهو ما دفع المتابعين لمهاجمة الأشخاص الذين تنمروا عليها ودافعوا عنها.
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