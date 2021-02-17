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حوادث

24 فبراير.. الفتوى والتشريع تنظر طلب نقيب الصحفيين والأعلى للإعلام حول الانتخابات

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 04:06 م
صدى البلد
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محمد زهير
أرسل نقيب الصحفيين، خطابًا إلى رئيس مجلس الدولة لطلب الرأي القانوني، حول إمكانية تأجيل انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين المفترض إجراؤها يوم 5 مارس المقبل، من عدمه، كما قدم رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام طلب استطلاع الرأي القانوني بذات المضمون، حول هل يجوز تأجيل انتخابات نقابة الصحفيين أم لا، في ظل الظروف التي تمر بها البلاد من انتشار جائحة كورونا.

وتضمن طلبا الاستطلاع القانوني حول إمكانية تأجيل الانتخابات من عدمه، استنادًا إلى الظروف التي تمر بها البلاد من انتشار فيروس كورونا المستجد، ونظرًا لضيق مقر وقاية الصحفيين في حين أن عدد الصحفيين حوالي 7 آلاف عضو، ولا يسع المكان هذه الإعداد.

وأرسل الطلبان إلى رئيس مجلس الدولة بصفته الأول من نقيب الصحفيين بتاريخ 16 يناير الماضي، والثاني بتاريخ 17 يناير الماضي، وتم إحالة الطلبين من رئيس مجلس الدولة وضمهما لاحتوائهما نفس المضمون، إلى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، ومن المفترض أن تنظر الجمعية الطلبين يوم ٢٤ فبراير المقبل، تمهيدًا لصدور رأي قانوني يتم الاستناد إليه في تأجيل الانتخابات أم إتمامها في موعدها المحدد.

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