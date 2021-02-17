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رياضة

أول تعليق من الإسماعيلي على لافتة "التفويت والمجاملة" قبل مباراة الزمالك

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 04:53 م
صدى البلد
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القسم الرياضى
صرح المتحدث الرسمي للنادي الإسماعيلي علاء وحيد بأن ماحدث في احد البرامج لقنوات اون تايم سبورت كان خطأ من احد العاملين والذي نسى انه يعمل في قنوات كبيره ناقة لمباريات الدوري ، ولم يخلع عباءة تعصبه على باب الاستديو.


وأضاف أن النادى الإسماعيلي يحمله مسئولية الاحتقان الذي حدث لجماهير الإسماعيلي وإفقادها الثقة في حيادية البرنامج وبالتالي القنوات كلها، مطالبا ادارة القنوات بتقديم اعتذار رسمي عن ما حدث وعقاب المتسبب وعدم تكرار مثل هذه الأفعال والتي لا تصب في صالح الرياضة المصرية.


وأشار إلى أن الإسماعيلي يثق في ادارة القنوات وجميع العاملين بها في قدرتهم على إعادة الأمور الى نصابها الصحيح .


كانت قناة اون تايم سبوت قامت بكتابة " سترابة" على شاشة القناة " الزمالك يواجه الاسماعيلى فى مباراة لا تحتمل التفويت أو المجاملة.
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