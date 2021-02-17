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رياضة

فبراير شهر النصر .. التاريخ ينحاز للاسماعيلى قبل مواجهة الزمالك فى قمة ولاد العم

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 04:58 م
صدى البلد
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القسم الرياضى

 يلتقى فى السابعة والنصف مساء اليوم الزمالك مع الاسماعيلى ضمن منافسات الاسبوع الثالث عشر لبطولة الدوري الممتاز لكرة القدم .

 

وسبق للفريقين أن التقيا من قبل خلال شهر فبراير فى 9 لقاءات ، فاز الدراويش فى 4 مباريات وتعادل فى ثلاث وخسر مباراتين وله 8 أهداف وعليه 5 أهداف،وحقق كلين شيت فى 6 لقاءات.

 

الدورى الممتاز  

..

موسم 52 / 53 .. يوم 8 فبراير 53 انتهت بفوز الدراويش 2 / صفر بالقاهرة فتحى نافع 2 

موسم 56 / 57 .. يوم 5 فبراير 57 انتهت بفوز الدراويش 2 / 1 بالإسماعيلية  صلاح أبو جريشة 2 

موسم 84 / 85 .. يوم 17 فبراير 85 انتهت صفر / صفر بالإسماعيلية

موسم 93 / 94 .. يوم 14 فبراير 94 انتهت صفر / صفر بالقاهرة

موسم 98 / 99 .. يوم 5 فبراير 99 انتهت صفر / صفر بالإسماعيلية

موسم 2007 / 2008 .. يوم 20 فبراير 2008 انتهت بفوز الدراويش 1 / صفر بالإسماعيلية  حسنى عبد ربه 

موسم 2015 / 2016 .. يوم 3 فبراير 2016 انتهت بفوز الدراويش 1 / صفر بالإسماعيلية  إسلام جمال 

موسم 2019 / 2020 .. يوم 9 فبراير 2020 انتهت بخسارة الدراويش 1 / 2 بالإسماعيلية باهر المحمدى 

كأس مصر ..

موسم 32 / 33 .. يوم 12 فبراير 33 انتهت بخسارة الدراويش 1 / 2 ضمن منافسات دور ربع نهائى البطولة. 

وبشكل عام فقد لعب الفريقان فى المسابقات المحلية “الدورى المحلى وكأس مصر” 127 مباراة فاز الإسماعيلى 33 وتعادل 34 وخسر 60 ، له 126 هدفًا وعليه 178 هدفًا.

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