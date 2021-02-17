فبراير شهر النصر .. التاريخ ينحاز للاسماعيلى قبل مواجهة الزمالك فى قمة ولاد العم

يلتقى فى السابعة والنصف مساء اليوم الزمالك
مع الاسماعيلى ضمن منافسات الاسبوع الثالث عشر لبطولة الدوري الممتاز لكرة القدم .
وسبق للفريقين أن التقيا من قبل خلال شهر فبراير فى 9 لقاءات ، فاز الدراويش فى 4 مباريات وتعادل فى ثلاث وخسر مباراتين وله 8 أهداف وعليه 5 أهداف،وحقق كلين شيت فى 6 لقاءات.
الدورى الممتاز
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موسم 52 / 53 .. يوم 8
فبراير 53 انتهت بفوز الدراويش 2 / صفر بالقاهرة فتحى نافع 2
موسم 56 / 57 .. يوم 5
فبراير 57 انتهت بفوز الدراويش 2 / 1 بالإسماعيلية صلاح أبو جريشة 2
موسم 84 / 85 .. يوم
17 فبراير 85 انتهت صفر / صفر بالإسماعيلية
موسم 93 / 94 .. يوم
14 فبراير 94 انتهت صفر / صفر بالقاهرة
موسم 98 / 99 .. يوم 5
فبراير 99 انتهت صفر / صفر بالإسماعيلية
موسم 2007 / 2008 .. يوم
20 فبراير 2008 انتهت بفوز الدراويش 1 / صفر بالإسماعيلية حسنى عبد ربه
موسم 2015 / 2016 .. يوم
3 فبراير 2016 انتهت بفوز الدراويش 1 / صفر بالإسماعيلية إسلام جمال
موسم 2019 / 2020 .. يوم
9 فبراير 2020 انتهت بخسارة الدراويش 1 / 2 بالإسماعيلية باهر المحمدى
كأس مصر ..
موسم 32 / 33 .. يوم
12 فبراير 33 انتهت بخسارة الدراويش 1 / 2 ضمن منافسات دور ربع نهائى البطولة.
وبشكل عام فقد لعب الفريقان
فى المسابقات المحلية “الدورى المحلى وكأس مصر” 127 مباراة فاز الإسماعيلى 33 وتعادل
34 وخسر 60 ، له 126 هدفًا وعليه 178 هدفًا.