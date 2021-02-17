عبارة «التفويت أو المجاملة».. القصة الكاملة لأزمة مباراة الزمالك والإسماعيلي

لم ينتبه أحد المسؤولين في أحد البرامج الرياضية بشكل كاف أثناء كتابة عنوان تقديمه لمباراة الإسماعيلي والزمالك، حيث وصفها بأنها لا تقبل المجاملة أو التفويت.









ما توارد في أذهان الجميع عقب قراءة العبارة يوحي بأن الفريقين دأبا على استخدام حيلة التفويت أو المجاملة قبل ذلك في مبارياتهما وهو عكس الواقع تماما وفقا لتصريحات الجانبين.









الإسماعيلي والزمالك كلاهما رفض عنوان الاسترابة التي ظهرت على الشاشة، وعلقا على ذلك موجهين اللوم للبرنامج الذي أشعل أزمة ثقة بين جماهير الفريقين الساعيين للفوز، سواء للقبض على الصدارة أو الهروب من القاع.









مذيع البرنامج كريم خطاب كتب عبر حسابه على موقع تويتر: "لكل الناس اللى عارفانى ومتابعانى من زمان.. معقول هاتغير دلوقتى وابقى زي الناس اللى أنا نفسى بنتقدهم و مش بحب أتفرج عليهم؟".









وأضاف خطاب: "للأسف دى غلطة إعداد البرنامج اللى كتب الجملة من غير الرجوع لأى حد و أنا اعتذرت بعدها بدقايق .. الفيديو هاينزل بالتوضيح".









من جانبها أعربت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك عن استيائها الشديد من الأسلوب الذي انتهجه البرنامج خلال حديثه عن مباراة الزمالك والإسماعيلي حيث قام البرنامج بالاساءة للناديين الكبيرين عندما أشار التقرير إلى ما نصه (الزمالك يواجه الإسماعيلي في مباراة لا تحتمل المجاملات أو التفويت) وهو ما من شأنه استفزاز كل من له علاقة بالناديين الكبيرين.









وأضافت اللجنة أنها حريصة كل الحرص على الدفاع عن كيان نادي الزمالك وجماهيره العظيمة وأنها لن تدخر جهدا في سبيل التصدي لكل من تسول له نفسه الإساءة لنادينا الكبير لاسيما وأنه عبر تاريخه يؤدي مبارياته بكل النزاهة والشرف.









أما موقف نادي الإسماعيلي فلم يختلف كثيرا عن الزمالك حيث صرح المتحدث الرسمي للنادي الإسماعيلي علاء وحيد بأن ما حدث في أحد البرامج لقنوات اون تايم سبورت كان خطأ من أحد العاملين والذي نسى انه يعمل في قنوات كبيره ناقة لمباريات الدوري ، ولم يخلع عباءة تعصبه على باب الاستديو.







