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رياضة

المتحدة للخدمات الإعلامية تعتذر عن خطأ أون تايم سبورتس بشأن مباراة الإسماعيلي والزمالك

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 05:44 م
أون تايم سبورتس
أون تايم سبورتس
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حسام الحارتي
صرح المهندس حسام صالح المتحدث الرسمي باسم الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية بأن ادارة المتابعة علي القنوات التابعة للمجموعة، رفعت تقريرا عاجلا عن خطأ تحريري تم رصده علي قناة اون تايم سبورتس يوحي في معناه بالاثارة بين ناديين من اعرق الاندية المصرية ذات الجماهيرية.


وبعرض هذا التقرير علي ادارة المجموعة برئاسة تامر مرسي تم اتخاذ اجراءات تصحيحية بالاعتذار الفوري على الهواء مباشرة، كما تم إحالة المسئولين عن هذا الخطأ للتحقيق واتخاذ اجراءات رادعة.


وأكد صالح علي اعتذار ادارة القناة عن هذا الخطأ حتى وإن كان فرديا مع كل التقدير لنادي الإسماعيلي و نادي الزمالك وأكد ان مجموعة قنوات اون تايم سبورتس تقف علي مسافة متساوية من كل الاندية المصرية و تنبذ كل تصرف يدعو للتعصب او اشعال اي فتنة جماهيرية.
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