تسليم شهادات اعتماد إيصالات السداد المميكنة لـ 8 مدن في قنا

افتتح اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، فعاليات ورش عمل التحول الرقمى والتى يتم تنظيمها بمحافظة قنا، بالتنسيق بين وزارات المالية والتنمية المحلية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، كما تضمنت تسليم شهادات اعتماد إيصالات السداد المميكنة لـ 8 مدن بقنا.





جاء ذلك بحضور جهاد أبوالعزايم، رئيس الإدارة المركزية للحاسب الآلى بوزارة المالية، والمهندسة فاطمة ابراهيم، السكرتير العام المساعد للمحافظة، و محمود حمدان، مدير المديرية المالية بقنا، و ماجد أبوالعلا، مراقب مالى بوزارة البحث العلمى، و عصام عبدالقادر، مدير عام الحسابات، و عبدالراضى أبوالنجا، رئيس حسابات الديوان العام و رؤساء الوحدات المحلية للمدن و مسئولى المراكز التكنولوجية والحسابات بالوحدات المحلية.





وأوضح الداودي، بأنه سوف يتم تنظيم خمس ورش عمل حول منظومة التحول الرقمى خلال الفترة من 17 – 19 فبراير الجارى للعاملين بالمراكز التكنولوجية وإدارات الحسابات والمخازن و تشمل ورشة" الإعتماد الإلكترونى للإيصال المميكن– ميكنة نظام الإستحقاقات– ميكنة نظام شئون العاملين المتكامل– ميكنة نظام الحسابات العامة– ميكنة نظام المخازن".





و أشار محافظ قنا، إلى أن ذلك يأتى في إطار توجه الدولة نحو تطبيق مشروع التحول الرقمى للإرتقاء بمستوى أداء العاملين بالقطاع الحكومى و تقديم خدمات مميزة للمواطنين و تقليص وقت تقديم الخدمات و كذلك القضاء على الفساد المالى و الإدارى.







ووجه محافظ قنا، المشاركين بضرورة الإستفادة من هذه الورش وتطبيق ذلك على مستوى العمل، مشيرًا إلى أنه تم تسليم رؤساء الوحدات المحلية لمدن" أبوتشت – فرشوط – نجع حمادى – دشنا – قنا – قفط – قوص – نقادة" شهادات اعتماد ايصالات السداد المميكنة المستخرجة من منظومة المراكز التكنولوجية.





وأشار جهاد أبو العزايم، رئيس الإدارة المركزية للحاسب الآلى بوزارة المالية، إلى أن أهداف الورشة هى التعرف على آليات التحصيل الإلكترونى وكيفية التعامل مع نقاط البيع POS والتعرف على أنواع المدفوعات الحكومية المتاحة من خلال منظومة التحصيل الإلكتروني بالإضافة إلى التعرف على المعالجات المحاسبية لعمليات التحصيل الإلكترونى وطرح الحلول العملية لها بما يسهم في تجنب الأخطاء والمخالفات المالية التى كانت تتم من خلال التعامل النقدي.





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