في ذكرى وفاة الأستاذ.. ماذا تعرف عن أسرة محمد حسنين هيكل؟

5 سنوات تمر اليوم على وفاة محمد حسنين هيكل الملقب بالأستاذ و الجورنالجي، ظل أكثر من 70 عامًا صحفيًا وسياسيًا مخضرمًا له قيمة كبيرة لدى الدولة المصرية، فقد عاصر العديد من الرؤساء بداية من الملك فاروق وحتى وفاته في 2016 في عهد الرئيس السيسي.





محمد حسنين هيكل كان ومازال أشهر الكتاب الصحفيين في القرن العشرين، ولم يكن مجرد صحفي بل ساهم في صياغة السياسة في مصر منذ فترة الملك فاروق حتى وفاته سنة 2016، وكان له دور كبير في تشكيل الشأن السياسي المصري لسنوات طويلة، بداية من فترة الملكية، وحتى عهد الرئيس الراحل مبارك.





سنوات طويلة قضاها هيكل بين الصحافة والسياسة، لكن الكثير لا يعرفون عن حياته الشخصية والجانب الآخر من حياته بعيدًا عن عمله ومؤلفاته .





تزوج محمد حسنين هيكل من السيدة هدايت علوي تيمور عام 1955 وهي من أسرة قاهرية ثرية اشتهرت بتجارة فاكهة المانجو، كما أنها حاصلة على ماجستير في الآثار الإسلامية.





أنجب هيكل وهدايت ثلاثة أبناء هم:

الدكتور علي هيكل وهو طبيب أمراض باطنية وروماتيزم في جامعة القاهرة، وهو متزوج بالدكتورة إيناس رأفت، والدكتور أحمد هيكل وهو رئيس مجلس إدارة شركة القلعة للاستثمارات المالية، وهو متزوج بالسيدة مي العربي، وحسن هيكل وهو رئيس مجلس الإدارة المشارك والرئيس التنفيذي للمجموعة المالية - هيرميس (EFG-Hermes (Egyptian Financial Group وهو متزوج بالسيدة رانيا الشريف.





حسنين هيكل وهدايت لديهما 7 أحفاد هم: هدايت، محمد، تيمور، نادية، منصور، رشيد، علي.