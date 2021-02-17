ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الشباب يخسر من الفتح 1-2 في الدوري السعودي

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 07:33 م
صدى البلد
Advertisements
إسماعيل محمود
خسر فريق الشباب أمام نظيره الفتح بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما في الجولة التاسعة عشرة لبطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان " الدوري السعودي".


افتتح جوانكا التسجيل لـ الشباب في الدقيقة 43، منهيًا الشوط الأول بتقدم فريقه بهدف نظيف.


وفي الشوط الثاني، أدرك كويفا هدف التعادل لـ الفتح في الدقيقة 67، قبل أن يسجل زميله دي فريدي هدف الانتصار لفريقه في الدقيقة 93، ملحقًا بالشباب الهزيمة الثالثة هذا الموسم.


وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد الفتح للنقطة 25 في المركز العاشر، فيما توقف رصيد الشباب عند 38 نقطة في المركز الأول.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

أزارو يقود الاتفاق للفوز على الفيصلي.. والعين يخسر من الوحدة في الدوري السعودي

الأهلي يفوز على الفتح ويصعد لوصافة الدوري السعودي.. ورقم قياسي للسومة

الشباب يهزم الباطن بثلاثية في الدوري السعودي.. فيديو

أزارو يسجل في تعادل الاتفاق والباطن.. والشباب يواصل مطاردة الهلال على الصدارة بالدوري السعودي

الفيصلي يفرض التعادل على الهلال في الدوري السعودي

وست هام يفوز على كريستال بالاس 3 - 2 في البريميرليج

ترشيحاتنا

موعد انكسار موجة الصقيع.. الأرصاد: انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة والعظمى 12

شاهد.. سقوط شجرة كبيرة بسبب شدة الرياح على كورنيش بنها

السودان يحذر إثيوبيا من ملء وتشغيل سد النهضة

النيابة العامة تصف ضياع الكئوس من اتحاد الكرة بالخطأ في محضر الجرد

بيان من السكة الحديد بشأن حريق قطار السويس

إخلاء الشقة حال غلقها 3 سنوات.. تعديلات جديدة على قانون الإيجار القديم

Advertisements

النيابة العامة تصف ضياع الكئوس من اتحاد الكرة بالخطأ في محضر الجرد

المتحدة للخدمات الإعلامية تعتذر عن خطأ أون تايم سبورتس بشأن مباراة الإسماعيلي والزمالك

بدون تفاصيل .. خالد الغندور: بيان قوي من نادي الزمالك بعد قليل

وكيل مصطفى محمد يكشف أبرز العروض لضمه ويعلن اسم ناد يسعى لضم محمد هاني

غياب فرجاني ساسي وبن شرقي.. مفاجآت في تشكيل الزمالك لمواجهة الإسماعيلي

أسباب استبعاد عمار حمدي من قائمة الاتحاد لمواجهة سيراميكا كليوباترا والنجوم

لا تقبل المجاملة.. أول رد رسمي من أون تايم سبورت على الإساءة لـ الإسماعيلي

قمة الاسماعيلي لا تقبل المجاملة أو التفويت.. أول رد رسمي من الزمالك على قناة أون تايم سبورت

من جديد.. غزل المحلة يحصد 3 نقاط بهزيمة الإنتاج الحربي 1- صفر

باريس سان جيرمان يحدد مبلغ بيع مبابي.. وليفربول وريال مدريد أبرز المهتمين

مدرب الأهلي يكشف سر جلوس ديانج ومحمد شريف على مقاعد البدلاء

أول تعليق من الإسماعيلي على لافتة "التفويت والمجاملة" قبل مباراة الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مواصفات وأسعار أوبل أسترا 2021 في السوق المصري.. صور

شاهد.. سيراميكا كليوباترا يتعرض لظلم تحكيمي في مباراة الاتحاد السكندري

علاج الذبحة الصدرية من الأدوية للجراحة