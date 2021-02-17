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"العيل بييجي برزقه".. أمين الإفتاء يرد على مروجي المقولة.. فيديو

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 08:27 م
مفتي الديار المصرية
مفتي الديار المصرية
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هاني حسين
قال خالد عمران أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن هناك دورات للمقبلين على الزواج لتنظيم النسل وتنظيم الأسرة للحد من الزيادة السكانية.

وأضاف خالد عمران في مداخلة هاتفية بالإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "هناك تنسيق مع وزارة التضامن الإجتماعي لدعم حملة 2 كفاية".

وتابع خالد عمران: "لو حد قالي العيل بييجي برزقه هقوله اتقي الله وخذ بالأسباب، وراعي ربنا في أبنائك ووفر لهم حياة كريمة وراعي ربنا في صحة زوجتك".

ولفت خالد عمران: "الأبناء امانة في رقابنا وعلينا تنظيم الإنجاب من أجل ضمان جودة النسل وتنظيم النسل".

واكمل خالد عمران: "العبرة ليست بكثرة عدد الابناء والرسول - صلى الله عليه وسلم -  لم يوجهنا لكثرة الإنجاب ، وتنظيم النسل ضروري والشرع يدعو إليه ويحبذه ".

 ولفت خالد عمران :"  بعض الصحابة كانوا يعزلون لمنع الإنجاب ولها أسباب عدة للحفاظ على صحة الزوجة والحفاظ على لياقة الأسرة وضمان جودة النسل"، مضيفا:"  الزيادة السكانية مشكلة كبرى تلتهم التنمية التي تشهدها الدولة ".
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