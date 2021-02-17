التشكيل.. هالاند يقود بوروسيا دورتموند.. والنصيري في هجوم إشبيلية بـ دوري أبطال أوروبا

تنطلق في تمام العاشرة مساءً، مباراة فريقي إشبيلية الإسباني وبوروسيا دورتموند الألماني، في ذهاب دور الـ 16 لبطولة دوري أبطال أوروبا.
وجاء تشكيل إشبيلية مستضيف اللقاء كالآتي:
في حراسة المرمى: ياسين بونو
خط الدفاع: خيسوس نافاس - كوندي - دييجو كارلوس - إسكوديرو
خط الوسط: فيرناندو - جوردان - راكيتيتش
خط الهجوم: سوسو- بابو جوميز - يوسف النصيري
أما تشكيل بوروسيا دورتموند الألماني، كالآتي:
في حراسة المرمى: مروان هيتز
خط الدفاع: موراي - أكانجي - هوميلز - رافاييل جيريرو
خط الوسط: إيمري تشان - محمود داوود - بيلينجهام
خط الهجوم: ماركو رويس - جادون سانشو - إيرلينج هالاند