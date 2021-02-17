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رياضة

التشكيل.. هالاند يقود بوروسيا دورتموند.. والنصيري في هجوم إشبيلية بـ دوري أبطال أوروبا

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 09:03 م
هالاند مهاجم بروسيا
هالاند مهاجم بروسيا دورتموند
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إسماعيل محمود
تنطلق في تمام العاشرة مساءً، مباراة فريقي إشبيلية الإسباني وبوروسيا دورتموند الألماني، في ذهاب دور الـ 16 لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وجاء تشكيل إشبيلية مستضيف اللقاء كالآتي:

في حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: خيسوس نافاس - كوندي - دييجو كارلوس - إسكوديرو

خط الوسط: فيرناندو - جوردان -  راكيتيتش 

خط الهجوم: سوسو- بابو جوميز - يوسف النصيري

أما تشكيل بوروسيا دورتموند الألماني، كالآتي:

في حراسة المرمى: مروان هيتز

خط الدفاع:  موراي - أكانجي -  هوميلز - رافاييل جيريرو

خط الوسط: إيمري تشان - محمود داوود - بيلينجهام

خط الهجوم: ماركو رويس - جادون سانشو - إيرلينج هالاند
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