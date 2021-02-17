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رياضة

الجبلاية تستكمل اجتماعها الأحد لحسم الملفات البارزة

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 09:21 م
صدى البلد
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يسري غازي
قررت اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة برئاسة المهندس أحمد مجاهد اعتبار جلستها التى انعقدت اليوم الأربعاء ممتدة حتى يوم الاحد المقبل لحسم العديد من الملفات البارزة.


وشكلت اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة برئاسة المهندس أحمد مجاهد وفدا من أعضاء اللجنة الثلاثة لتمثيل مصر في اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الأفريقي المقرر اقامتها بالمغرب يوم 12 مارس المقبل وتتضمن انتخابات مجلس الفيفا المرشح لها المهندس هاني أبو ريدة.


كانت اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة برئاسة المهندس أحمد مجاهد حددت موعد تكريم أعضاء مجلس النواب من الرياضيين. ومثل الرياضيين فى مجلس النواب كل من حازم إمام وحسام غالي ومحمد عمر وآية مدني.


 وقررت اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة برئاسة المهندس أحمد مجاهد تكريم أعضاء مجلس النواب من الرياضيين يوم السبت المقبل.
 

يذكر ان اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم في اجتماعها اليوم برئاسة أحمد مجاهد قررت تكليف محمد الشواربي عضو اللجنة بالإشراف على إدارتي المسابقات وشئون اللاعبين، وتكليف أحمد حسام عوض عضو اللجنة بالإشراف على العقود التي يبرمها الاتحاد ومركز المنتخبات الوطنية.


كما قررت اللجنة اعتماد الهيكل الإداري للاتحاد وإعادة هيكلة الإدارة الفنية واستمرار وليد العطار قائما بأعمال المدير التنفيذي للاتحاد.
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