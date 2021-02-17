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الأرصاد توجه رسالة مهمة لمواطني القاهرة والوجه البحري

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 10:14 م
صدى البلد
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إسراء صبري
قال محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات الجوية للهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن هيئة الأرصاد توقعت هطول أمطار في معظم أنحاء الجمهورية، ولكن هطول وتساقط الثلوج على سانت كاترين كان غير متوقع، معلقا "سانت كاترين كانت بيضاء اليوم نتيجة تساقط الثلوج".

وأضاف "شاهين" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "مساء دي إم س" المذاع على قناة "دي إم سي"، أن درجة الحرارة الصغرى في سانت كاترين وصلت إلى 2 تحت الصفر اليوم، موضحا أن الأمطار كانت غزيرة على المناطق الشمالية ولكنها لم تصل إلى درجة السيول.

وأكد أن الأمطار في محافظة سيناء كانت متوسطة ولكنها كانت غزيرة على الإسكندرية ومطروح والسلوم، معقبا "بداية من الغد حالة الطقس يحدث لها استقرار بدرجة كبيرة وكمية السحب ستقل والأمطار".

وفيما يخص القاهرة والوجه البحري، فأكد أن المحافظات لن تشهد أي تساقط للأمطار، كما أن شدة الرياح ستهدأ من الغد مما سيعمل على تقليل نسبة الأمواج وقلة الأتربة.

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