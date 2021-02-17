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رياضة

تعرف على نتائج بطولة الجامعات للشطرنج

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 10:25 م
صدى البلد
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ريهام بكير
اختتمت بطولة الجامعات للشطرنج التي أقيمت برعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بنظام الأون لاين، بمشاركة ١٢٣ طالبا و٦٤ طالبة يمثلون 25  جامعة مصرية.

وأسفرت نتيجة منافسات فردي الطالبات عن فوز شاهنده ناجي من جامعة المنصورة بالمركز الأول، وماري وجيه من جامعة أسيوط بالمركز الثاني، ورباب الطيراوي من جامعة الإسكندرية بالمركز الثالث.. في حين توجت جامعة الإسكندرية بالمركز الأول على مستوى الجامعات للطالبات بعدد ١٨,٥ نقطة، وبفارق نصف نقطة عن جامعة أسيوط التي جاءت في المركز الثاني: بـ ١٨ نقطة، وبالتساوي مع جامعة المنصورة الثالث.

كما حصد أدهم فوزي من جامعة الإسكندرية المركز الأول في منافسات فردي الطلبة، ومصطفي هاشم من جامعة الإسكندرية المركز الثاني، ومحمد فؤاد من جامعة الإسكندرية  المركز الثالث .. في حين حسمت جامعة الإسكندرية المركز الأول على مستوى الجامعات للطلبة بـ ٢٣ نقطة، وبفارق 4 نقاط عن جامعة حلوان التي حلت ثانيا، ثم جاءت جامعة القاهرة في المركز الثالث بـ ١٨ نقطة.

يذكر أن البطولة أقيمت تحت إشراف الدكتور صبحي حسانين، نائب رئيس الإتحاد الرياضي للجامعات، والدكتور هشام الجندي، رئيس الإتحاد المصري للشطرنج، والدكتور هشام الجيوشي سكرتير عام إتحاد الجامعات، وبهاء مختار رئيس قطاع البطولة والمنافسة بالإتحاد، وأسامه خير الدين مسؤول تكنولوجيا المعلومات بالإتحاد، والدكتور عمر الطحان مشرف البطولة .. التي تعتبر أول بطولة بالجامعات التي يعتمدها الإتحاد المصري للشطرنج.
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