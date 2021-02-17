نقل البرلمان تطالب بتخفيض عقوبة الباعة الجائلين لـ سنة وغرامة 5 آلاف جنيه

قال النائب محمد عوض، أمين سر لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إنه على الحكومة مد يد العون للباعة الجائلين المحتاجين والذين يستحقون توفير لهم حياة كريمة وفقًا لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسى.





وأضاف "عوض"، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" ، لابد من الانتهاء من الشكل العشوائى للباعة الجائلين فى محطات السكك الحديدية مع التطور التى تشهده حاليًا، مشيرًا إلى أن هناك نوعين الباعة الجائلين من يستحق الدعم والمساعدة والآخر هم التجار، قائلًا "يجب على الحكومة النظر فى حالة المحتاجين وتوفير سوق حضارى لهم وتنظيم ظاهرة الباعة الجائلين".





وأوضح أمين سر اللجنة، أنه يمكن تطبيق العقوبة فى حالة إخلال الباعة الجائلين بالنظام التى توفره الحكومة لهم ، لافتًا إلى أن العقوبة التى فرضت اليوم من مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 277 لسنة 1959 في شأن نظام السفر بالسكك الحديدية غير مناسبة لباعة جائلين.





وطالب البرلمانى، أن العقوبة تتخفض فى الحبس من 6 شهور إلى سنة بحد أقصى، وتقليل الغرامة إلى 5 آلاف جنيه بدلًا من عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر.





وكان مجلس الوزراء وافق اليوم على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 277 لسنة 1959 في شأن نظام السفر بالسكك الحديدية، وذلك لتنظيم ظاهرة الباعة الجائلين داخل محطات السكك الحديدية وعلى الأرصفة، وداخل القطارات، للحد من انتشارها بشكل عشوائي.



