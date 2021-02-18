محلل سياسي: الحزبان الديمقراطي والجمهوري بأمريكا علاقتهما جيدة جدا بالدولة المصرية.. فيديو

قال الدكتور ماك شرقاوي، المحلل السياسي، إن الحزبين الديمقراطي والجمهوري بأمريكا علاقتهما جيدة جدا بالدولة المصرية، مضيفًا أن أمريكا لديها 700 قاعدة عسكرية في العالم كله إلا أن العلاقة بين البنتاجون والدولة المصرية جيدة جدا وفي أرقى مستوياتها والجيش الأمريكي لديه مناورتين في مصر.





وأضاف شرقاوي خلال مداخلة عبر سكايب لبرنامج "رأي عام" عبر فضائية "تن"، أ نه لابد من التفريق بين تصريحات بايدن حينما كان مرشحا رئاسيا وتصريحاته بعدما تقلد رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية.





وتابع المحلل السياسي، أن الرئيس السيسي، نوع العلاقات الدولية ومصادر التسليح، لتخرج مصر من العباءة الأمريكية، وأصبح لديها مصادر متنوعة من أوروبا والصين وغيرهما.





وأشار شرقاوي إلى أن هناك تصريحات من الحكومة الأمريكية في صالح مصر منها الملف الليبي والقضية الفلسطينية وقضية سد النهضة وغيرهما، وننتظر رد الخارجية الأمريكية.







