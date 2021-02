في عيد ميلاده .. توفيت زوجته وابنه كان مصابا بالتوحد قبل رحيله.. معلومات عن جون ترافولتا

نرصد فى التقرير التالى بعض المعلومات عن جون ترافولتا.

اسمه بالكامل جون جوزيف ترافولتا مغني وممثل أمريكي، كان أول ظهور له في الفيلم الأمريكي الرومانسي الكوميدي الموسيقي الشهير Grease.





ظهرت نجوميته من خلال المسلسل التلفزيوني Vinnie Barbarino وWelcome Back Kotter والفيلم التلفزيوني the critically acclaimed وThe Boy in the Plastic Bubble، وقد نجح كل من الفيلمين على شباك التذاكر وأدت إلى شهرته العالمية Saturday Night Fever وGrease.





في نهاية السبعينيات القرن العشرين، واجه سلسلة من التقلبات حيث اتخذ خطوات مهنية خاطئة، ورفض العديد من الفرص الذهبية، فقد عمل بأفلام ليست جادة ولكن ناجحة تجاريًا، مثل Look Who’s Talking وأجزاؤه، بعد ذلك عاد إلى الحياة المهنية بعد أن أدى دور البطولة في فيلم الجريمة الأمريكي للمخرج كوينتن تارانتينو بعنوان Pulp Fiction.





ولد جون ترافولتا في 18 فبراير 1954 في إنجلوود نيوجوسي، كان والده سالفارتو لاعب كرة قدم أمريكي شبه محترف، ويملك ورشة لتصليح الإطارات، والدته هيلين سيسيليا وهي ممثلة ومغنية.





في عام 1980، لعب دور البطولة في فيلم Urban Cowboy، هو فيلم درامي رومانسي غربي يتكلم عن تناقضات العلاقة بين بوفريد وان ديفيس الذي مثل الدور ترافولتا وبين سيسي التي أدت دورها ديبرا وينجر، حصل الفيلم على شعبية واسعة.





لقد مر ترافولتا بإخفاقات متتالية، كما أنه رفض العديد من الأفلام التي حققت نجاحًا كبيراُ تجاريًا، ففي عام 1989، قام ترافولتا ببطولة فيلم Look Who's Talking، الذي حقق نجاحا هائلًا حيث وصلت أرباحه إلى 297 مليون دولار، مما لأدى لإنتاج سلسلتين على مدى أربع سنوات Look Who's Talking Too وLook Who's Talking Now.





في 1994، أدى دور بطولة في فيلم الجريمة Pulp Fiction للمخرج كوينتن تارانتينو، يعتبر من أهم أفلام عصره وحقق نجاحًا على شباك التذاكر تقدر أرباحه بـ214 مليون دولار تقريبًا.





في عام 1995، قام بأداء دور في فيلم الجريمة الكوميدي Get Shorty من إخراج باري سونينفيلد، وهو مستمد من رواية لإلمور ليونارد، وقام بدور البطولة إلى جانب كل من جيني هاكمان ريني روس وداني ديفيتو.





في عام 1997، قام بأداء دور البطولة إلى جانب نيكولاس كيج في فيلم Face/Off، حيث أدى دور العميل في مكتب التحقيقات الفيدرالي، يتقمص شخصية رجل مافيا بعد أن تم زرع وجه المجرم له.





في عام 1998، قام بأداء دور الحاكم جاك ستانتون في فيلم Primary Colors، وهو فيلم درامي يستند إلى رواية Primary Colors: A Novel of Politics، تسلط الضوء على الحملة الرئاسية لبيل كلينتون.





في عام 1999، قام بدور البطولة في فيلم The General's Daughter، وهو فيلم يتحدث عن غموض جريمة قتل، والفيلم من إخراج سيمون ويست مستوحى من رواية تحمل نفس الاسم، من تأليف نيسلون دميل، حيث تتحدث عن الموت الغامض لابنة جنرال بارز.





في 2007، قام بدور السيدة إدنا تريمبلاد في فيلم Hairspray، أصبح سادس أعلى دخل فيلم موسيقي في تاريخ السينما.





تم ترشيحه مرتين لجوائز الأوسكار لأفضل ممثل لفئة الأدوار الرائدة عن فيلم Saturday Night Fever، ومرة أخرة بعد 17 عامًا عن دوره في فيلم Pulp Fiction.





في عام 1985، تم تكريمه بنجمة على ممشى المشاهير في هوليوود، حصل على ستة ترشيحات لجوائزة غولدن غلوب، عن أدواره في Saturday Night Feve وPulp FictionوGrease وPrimary Colors، وفاز بها في عام 1996 عن فيلم Get Shorty.