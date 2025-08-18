9 علامات تدل على نقص فيتامين د في جسمك

يُعد نقص فيتامين «د» مشكلة شائعة تؤثر على العظام والعضلات، ويصيب بشكل خاص الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 65 عاماً وأصحاب البشرة الداكنة، يمكن الوقاية منه وعلاجه عبر أساليب متعددة.

ما هو نقص فيتامين «د»؟

يعني نقص فيتامين «د» عدم وجود كمية كافية منه في الجسم، مما يؤدي بشكل رئيسي إلى مشاكل في العظام والعضلات.

يلعب فيتامين «د» دوراً أساسياً في نمو العظام والحفاظ على صحتها، كما يؤثر على الجهاز العصبي، العضلي الهيكلي، والجهاز المناعي.

يمكن الحصول على فيتامين «د» بعدة طرق:

التعرض المباشر لأشعة الشمس، رغم أن الأشخاص ذوي البشرة الداكنة وكبار السن قد لا يحصلون على كميات كافية من الشمس، كما أن الموقع الجغرافي قد يحد من كفاية التعرض للشمس.

تناول الأطعمة الغنية بالفيتامين.

المكملات الغذائية.

على الرغم من هذه الطرق، يظل نقص فيتامين «د» شائعاً حول العالم.

أهمية فيتامين «د»

يُعد فيتامين «د» ضرورياً للحفاظ على مستويات الكالسيوم في الدم والعظام، ويساهم في بناء العظام ودعم الأنسجة الصحية، يحتاج الجسم إلى فيتامين «د» لامتصاص الكالسيوم والفوسفور بشكل فعال، وعند نقصه المزمن أو الحاد ينخفض امتصاص الكالسيوم والفوسفور في الأمعاء، ما يؤدي إلى نقص كالسيوم الدم وتحفيز الغدة الجار درقية لموازنة المستويات.

هذا النقص قد يسبب ضعف العضلات، التشنجات، التعب، والاكتئاب، كما يؤدي سحب الكالسيوم من العظام إلى هشاشتها ولينها، مما يزيد خطر الكسور، بينما في الأطفال يسبب الكساح الذي يظهر على شكل تقوس أو انحناء العظام.

من يصاب بنقص فيتامين «د»؟

يمكن لأي شخص الإصابة بنقص فيتامين «د» بما في ذلك الرضع والأطفال والبالغون، النقص أكثر شيوعاً لدى ذوي البشرة الداكنة، ومن يرتدون ملابس تغطي معظم الجلد، خاصة في دول الشرق الأوسط.

يعاني نحو مليار شخص حول العالم من نقص فيتامين «د»، بينما تشير إحصاءات الولايات المتحدة إلى أن نحو 35% من البالغين لديهم مستويات منخفضة من هذا الفيتامين.

علامات نقص فيتامين «د»

في الأطفال، يمكن أن يؤدي النقص الحاد إلى الكساح ويظهر على شكل:

أنماط نمو غير طبيعية بسبب تقوس أو انحناء العظام ضعف العضلات ألم العظام تشوهات المفاصل في البالغين، الأعراض قد تشمل: الإرهاق ألم العظام ضعف العضلات أو آلامها أو تقلصاتها تقلبات المزاج والاكتئاب مع ذلك، قد لا تظهر أي أعراض لدى بعض الأشخاص.

أسباب نقص فيتامين «د»

السببان الرئيسيان هما:

عدم الحصول على كميات كافية من الفيتامين عبر الطعام أو الشمس

عدم قدرة الجسم على امتصاص أو استخدام الفيتامين بشكل صحيح

تشمل الأسباب المحددة:

بعض الحالات الطبية مثل التليف الكيسي، داء كرون، الداء البطني، والتي تمنع امتصاص الفيتامين بشكل جيد

السمنة التي تقلل من إفراز الفيتامين بسبب عزل الخلايا الدهنية له

أمراض الكلى والكبد التي تقلل من إنتاج الإنزيمات الضرورية لاستخدام الفيتامين

بعض الأدوية قد تسبب انخفاض مستويات الفيتامين، منها:

الملينات

الستيرويدات مثل بريدنيزون

أدوية خفض الكوليسترول

أدوية منع النوبات مثل الفينوباربيتال والفينيتوين

ريفامبين لعلاج السل

أورليستات لإنقاص الوزن

علاج نقص فيتامين «د»

الهدف من العلاج هو الوصول إلى مستويات طبيعية والحفاظ عليها، عادةً عن طريق المكملات الغذائية، يتوفر فيتامين «د» بنوعين:

«د2» (إرغوكالسيفيرول) مصدره نباتي ويحتاج وصفة طبية.

«د3» (كوليكالسيفيرول) مصدره حيواني ومتوافر دون وصفة طبية ويمتصه الجسم بسهولة أكبر.

الوقاية من نقص فيتامين «د»

أفضل طرق الوقاية هي الحصول على كميات كافية من الطعام الغني بالفيتامين والتعرض لأشعة الشمس بانتظام.