تفاصيل رسالة الخطيب للاعبي الأهلي قبل السفر إلى تنزانيا .. فيديو

كشف الإعلامي مهيب عبدالهادي، عن رسالة محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، للاعبي الفريق الأول لكرة القدم عقب الفوز على نادي المريخ السوداني، بنتيجة 3 أهداف مقابل لا شىء في اللقاء الذي جمع الفريقين،فى إطار منافسات الجولة الأولي من دوري المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.





وقال مهيب عبدالهادي، خلال برنامج "اللعيب" المذاع على قناة أم بي سي مصر: "محمود الخطيب أكد للاعبين على سعادته التامة بالانتصار على نادي المريخ السوداني"، مشيرا إلى أنه يرغب في تقديم هذا الأداء، والظهور بنفس المستوي، خلال الفترة المقبلة".





وأضاف الإعلامي: "الخطيب طالب من اللاعبين ضرورة التركيز من أجل تحقيق البطولة من جديد، والحفاظ على اللقب الذي حققه الفريق خلال العام الماضي، والوصول إلي اللقب العاشر في تاريخ النادي بشكل رسمي".



