عميد معهد القلب السابق: برتقالة في اليوم تحميك من جلطة المخ والسكتة الدماغية

نصح الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، بتناول برتقالة يوميا أو كوب من عصير البرتقال ليحميك من جلطة المخ والسكتة الدماغية.





وأكد أن ڤيتامين "سى" الذى يحتويه البرتقال يجعله أقوى مضادات الأكسدة التى تخلص الجسم من السموم والجزيئات الضارة.

وقال من خلال منشور له عبر صفحته الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، إن فيتامين سي في غاية الأهمية لسلامة بطانة شرايين القلب التاجية.

وأضاف أن ملح البوتاسيوم مهم لاستقرار كهرباء القلب وإيقاع القلب الجيبي، وأن البرتقال يقي من الذبذبة الأذينية، ويضبط ضغط الدم المرتفع، ويرفع الكوليسترول النافع، ويساعد في تحسن دوالي الساقين، ويساعد في رفع مناعة الجهاز التنفسي، ومقاومة التهابات الجهاز التنفسي، ومقاومة ميكروبات الزُّور والقصبة الهوائية، وهو مناسب للشتاء تمامًا لأنه موسم نشاط الميكروبات التنفسية.

ونوه إلى أن أطباء فنلنديين فى دراسة أجروها مؤخرا وجدوا سببا آخر لشرب عصير البرتقال، خاصة فى فترات الصباح والأوقات المبكرة من اليوم، ففضلا عن دوره فى المحافظة على صحة وسلامة القلب وتقليل ضغط الدم، وكونه مصدرا رائعا لعنصر الكالسيوم والفوليت والبوتاسيوم أثبتت الدراسات أن شرب نصف كوب منه يوميا قد يساعد فى الوقاية من السكتات الدماغية.







وأوضح العلماء فى معهد بحوث الصحة العامة بفنلندا أن السبب فى مثل هذه الآثار الوقائية لعصير البرتقال يرجع إلى غناه بفيتامين (سى) الذى يعتبر أقوى مضادات الأكسدة التى تخلص الجسم من السموم والجزيئات الضارة المؤذية للخلايا والأنسجة.

وأظهرت الدراسة التى نشرتها مجلة "ستروك أو السكتة" الصادرة عن جمعية القلب الأمريكية، أن عدم الحصول على كميات كافية من هذا الفيتامين من الغذاء، يزيد خطر الإصابة بالسكتة الدماغية، خاصة بين الرجال المصابين بارتفاع ضغط الدم أو ممن يعانون من إفراط الوزن والبدانة.

ووجد العلماء بعد قياس تركيز فيتامين (سى) فى دماء 2419 رجلا ومتابعتهم لمدة عشر سنوات، أن خطر السكتة زاد بحوالى مرتين ونصف عند الرجال الذين يملكون أقل مستوى من فيتامين (سى) فى دمائهم، مقارنة بمن يملكون أعلى المستويات وقد ارتفع هذا الخطر كثيرا عند وجود عوامل مرضية كضغط الدم العالى والوزن المفرط.

وكانت الدراسات السابقة قد أظهرت أن تناول كأس واحدة من عصير البرتقال يوميا يساعد فى زيادة مستويات كوليسترول البروتين الشحمى عالى الكثافة HDL أو ما يعرف بالكوليسترول الجيد، وأن ثمار البرتقال الغنية بالمركبات المضادة للأكسدة والكيماويات النباتية المعروفة باسم 'بيوفلافونويد'، تساعد الجسم على مقاومة الأمراض والمحافظة على صحته وسلامته.

كما كشف باحثون مختصون فى مركز كليفلاند الطبى الأمريكى لأمراض القلب عن أن شرب كوبين من عصير البرتقال يوميا لمدة ستة أسابيع يساعد فى تخفيض ضغط الدم الانقباضى بحوالى 10 ملليمترات زئبق.

