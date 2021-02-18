عقوبة تصل للإعدام.. مصير سفاح الجيزة حال ثبوت جريمته

اليوم الخميس، أولى جلسات محاكمة المتهم قذافي فراج عبد العاطي ٤٨ سنة ، "المعروف بسفاح الجيزة" مالك محل للأدوات المكتبية بمنطقة فيصل بالجيزة ، لقيامه بقتل صديقه رضا حميده عمدا مع سبق الاصرار والترصد.





وبإجراء التحقيقات تبين أن المتهم قتل المجني عليه عمدا مع سبق الاصرار والترصد بعد ان عقد العزم على ازهاق روحها فاعد مخططا اجراميا بان قام باستدراجه الي شقته التي اعدها مسرحًا لجريمته ، بزعم حل خلاف بينهما فقام باستدراجه والتخلص منه.

عقوبة القتل العمد





نصت المادة ( 234 ) من قانون العقوبات على أنه: "يُحكم على فاعل هذه الجناية، أي جناية القتل العمد بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، أما إذا كان القصد منها أي الهدف من جناية القتل التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة، فيحكم بالإعدام أو السجن المؤبد".



