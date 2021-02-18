ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

الظهور الأول للسيارة كيا K8 على أرض الواقع بالشعار الجديد.. صور

الخميس 18/فبراير/2021 - 10:26 ص
كيا 2022 kia K8
كيا 2022 kia K8
Advertisements
اشرف عطية
أعلنت شركة كيا، عملاق صناعة السيارات الكورية وإحدى أذرع شركة هيونداي، رسميًا عن طرح سيارتها كيا 2022 kia K8 الجديدة بالكامل بتصميم مبهر مع شعار كيا الجديد، وسيتم طرحها في كوريا في وقت لاحق من العام الجاري 2021، لكن غير معروف متى ستتوفر في باقي الأسواق العالمية.


واجهة كيا 2022 kia K8 تتمتع بشبك وجه النمر على شكل جواهر متصلة بالاكصدام الأمامي، مثل هيونداي النترا الجديدة hyundai elantra 2021 وهيونداي توسان الجديدة hyundai tucson 2021 ، ونرى إشارات الانعطاف مستقلة بذاتها، بينما توجد خطوط ديناميكية بالهيكل مستوحاة من اليخوت.


لم تكشف كيا عن أي شيء آخر حول السيارة كيا 2022 kia K8 مع عدم تزويدنا بنظرة داخلية، والتي أكدت أنها عصرية عالية فاخرة بلمسات رياضية، وكشفت كيا عن كيا 2022 kia K8 بديلة كادينزا kia cadenza ، على أرض الواقع.


تتمع كيا 2022 kia K8 بتصميم خارجي أجرأ وتقنيات أكثر تطورًا، وحصلت السيارة على مصابيح خلفية LED ملتفة برشاقة حول جوانبها، كما أنها أول موديل إنتاجي يحصل على شعار كيا الجديد وسنوافيكم بباقي التفاصيل فور صدورها بشكل رسمي من كيا.
الظهور الأول للسيارة كيا K8 على أرض الواقع بالشعار الجديد.. صور
الظهور الأول للسيارة كيا K8 على أرض الواقع بالشعار الجديد.. صور
الظهور الأول للسيارة كيا K8 على أرض الواقع بالشعار الجديد.. صور
الظهور الأول للسيارة كيا K8 على أرض الواقع بالشعار الجديد.. صور
الظهور الأول للسيارة كيا K8 على أرض الواقع بالشعار الجديد.. صور
الظهور الأول للسيارة كيا K8 على أرض الواقع بالشعار الجديد.. صور
الظهور الأول للسيارة كيا K8 على أرض الواقع بالشعار الجديد.. صور
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

مواصفات التحفة الكورية كيا كادينزا 2021 kia cadenza .. صور

هيونداي تطرح وسائل أمان جديدة في إلنترا 2021 hyundai elantra وتحدث قائمة الاسعار.. صور

هيونداي النترا 2021 hundai elantra .. تعرف على الفرق بين الفئة الخامسة و السادسة.. صور

آخر تحديث لأسعار هيونداي Hyundai اليوم في مصر .. صور

مقارنة بين هيونداي النترا 2021 وفورد فيوجن 2021.. صور

بشرى لملاك هيونداي النترا 2021 HYUNDAI ELANTRA .. حصولها على جائزة افضل سيارة في أمريكا

ترشيحاتنا

سيارة بدون ضرائب لذوي الهمم.. اعرف شروط الحصول عليها وفقا للقانون

شوبير يعلن بشرى سارة بعد اعتراض الأندية على تحمل مسحات كورونا

خلال ليلة قارسة البرودة .. مصرع أم وابنتها أثناء محاولة البحث عن مصدر دفء

طفل يصيب والدته بطلق ناري مميت أمام إخوته الثلاثة.. تفاصيل

الأرصاد: استمرار الطقس السيئ مصحوب بأمطار ورياح على 13 منطقة بالجمهورية

بعد محادثته مع بايدن.. نتنياهو يعقد جلسة خاصة للحكومة لهذا السبب

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الظهور الأول للسيارة كيا K8 على أرض الواقع بالشعار الجديد.. صور

طفل يصيب والدته بطلق ناري مميت أمام إخوته الثلاثة.. تفاصيل

مصنوعة من الذهب.. سعر خرافي لـ ساعة سميرة سعيد في أحدث ظهور لها