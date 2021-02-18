الظهور الأول للسيارة كيا K8 على أرض الواقع بالشعار الجديد.. صور

سيتم طرحها في كوريا في وقت لاحق من العام الجاري 2021، لكن غير معروف متى ستتوفر في باقي الأسواق العالمية. أعلنت شركة كيا، عملاق صناعة السيارات الكورية وإحدى أذرع شركة هيونداي، رسميًا عن طرح سيارتها كيا 2022 kia K8 الجديدة بالكامل بتصميم مبهر مع شعار كيا الجديد، و









واجهة كيا 2022 kia K8 تتمتع بشبك وجه النمر على شكل جواهر متصلة بالاكصدام الأمامي، مثل هيونداي النترا الجديدة hyundai elantra 2021 وهيونداي توسان الجديدة hyundai tucson 2021 ، ونرى إشارات الانعطاف مستقلة بذاتها، بينما توجد خطوط ديناميكية بالهيكل مستوحاة من اليخوت.









لم تكشف كيا عن أي شيء آخر حول السيارة كيا 2022 kia K8 مع عدم تزويدنا بنظرة داخلية، والتي أكدت أنها عصرية عالية فاخرة بلمسات رياضية، و كشفت كيا عن كيا 2022 kia K8 بديلة كادينزا kia cadenza ، على أرض الواقع.







