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فن

اتعودت أتفاجئ بمواهبك المتعددة.. دنيا سمير غانم تهنئ هشام جمال

الخميس 18/فبراير/2021 - 10:49 ص
صدى البلد
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منار نور
هنأت الفنان دنيا سمير غانم الفنان هشام جمال، على نجاح مسلسل "في بيتنا روبوت" الذي يعرض هذا الأيام . 

ونشرت دنيا سمير غانم صورة تجمعه مع معلقات قائلة : "ألف مبروك من قلبي علي المسلسل الحلو دة اللي انت مثلث فيه ومحدش حس انك اول مرة تمثل ماشاء الله لأني اتعودت أتفاجئ من مواهبك المتعددة وافكارك اللي دائما مميزة من سنة 2011". 

وتابعت : " الف مبروك لانك كمنتج قدمتلنا عمل محترم وكنت حريص علي انك تدي الفرصه لا حد حواليك إنه يطلع احسن ماعنده وتشوف بعنيك وجوه جديده فخورة بيك جدا جدا وبكل الناس اللي شاركت بالمسلسل ". 

مسلسل "في بيتنا روبوت" بطولة كل من شيماء سيف وعمرو وهبه وليلي زاهر وهشام جمال ودلال عبد العزيز، وهو من تأليف أحمد محي وأحمد المحمدي ومن إخراج وليد الحلفاوي، وهو مسلسل اجتماعي درامي كوميدي.

يُعرض المسلسل على شاشة CBC، من السبت إلى الأربعاء، في تمام الساعة الثامنة مساء على قناة "سي بي سي"، كما يُعرض على قناة "سي بي سي دراما" في تمام الساعة العاشرة مساءً. 
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