خبير سياحي: مصر أصبحت المقصد الآمن والمفضل للسائحين.. فيديو

قال محمد كارم، الخبير السياحى، إن مصر أصبحت المقصد الآمن والمفضل للسائحين، لافتًا إلى أن وزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة قامت بعمل مبادرة لتنشيط السياحة فى مصر واستقطاب السياحة الروسية لمصر وغيرها خاصة بعد جائحة كورونا.





وأضاف كارم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية " اكسترا نيوز"، أن مصر لديها كافة أشكال السياحة السياحة الصحية والأثرية وسياحة المؤتمرات، مؤكدًا ان السياحة ستزيد خلال الفترة القادمة فور انتهاء أزمة كورونا.





وتابع أن جميع المقومات السياحية موجودة فى مصر، مؤكدًا أن مصر هى الدولة الإفريقية الوحيدة ضمن أفضل 10 وجهات جوية يفضلها السائحون الروس، وذلك وفقا لنتائج الفحص التى أجراها المركز حول مدى استعداد الدول الإفريقية لاستقبال السائحين الروس ووجهاتهم المفضلة فى القارة السمراء.



