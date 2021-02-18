لطلاب آداب القاهرة.. امتحانات أونلاين على المنصة الالكترونية للطلاب العالقين بالخارج.. و 25 فبراير اخر موعد للتقديم بالدراسات العليا





* اداب القاهرة تقدم تعليمات هامة للطلاب العالقين فى الخارج

* مد فترة التقديم امام طلاب الدراسات العليا بكلية الاداب









رغم قرار المجلس الأعلى للجامعات، وتأجيل امتحانات الفصل الدراسي الأول؛ للحفاظ على صحة وسلامة الجميع من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، تتواصل الجامعات مع الطلاب وأعضاء هيئة التدريس بجميع الكليات؛ فإنه لم يتوقف وتبذل الكليات أقصى جهودها حتى لا تختلف الدراسة شيء عما كانت حضوريا بالكلية، كما لم تتوقف أيضًا الأنشطة الطلابية ولكنها تحولت أيضًا إلى أونلاين.





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كشف الدكتور شريف شاهين عميد اداب جامعة القاهرة، آخر موعد أمام الطلاب للالتحاق بالدراسات العليا بالكلية.

وقال الدكتور شريف شاهين خلال تصريح لصدى البلد ، ان الكلية مدت فترة التقديم امام الطلاب حتى يتمكن اكبر عدد منهم من التقديم، مؤكدا ان فترة التقديم ستنتهى يوم الخميس ٢٥ من فبراير، وسيكون امتحان القبول يوم الاربعاء الموافق ٣ من مارس.

وأشار " شاهين " ، إلى أن مد فترة التقديم أمام الطلاب، أمر مهمّ في تلك الفترة، لاستيعاب أكبر عدد ممكن ممن لديه الرغبة في الالتحاق بالدراسات العليا.

وأوضح ، أن 99٪؜ من جدول امتحانات مرحلة الليسانس كما هو، لكن سيتم ترحيل فقط الموعد أسبوع ليكون يوم 27 فبراير بدلا من يوم 20، كما أوضح أنه سيتم تأخير امتحانات الدراسات العليا وبرامج الساعات المعتمدة لما بعد الليسانس لتطبيق الإجراءات الاحترازية بشكل كافٍ.

وأكد عميد الكلية أن الامتحانات ستعقد بنظام "البابل شيت" وستكون مدة الامتحان ساعة واحدة فقط، مشددًا على الالتزام بالإجراءات الاحترازية المقررة من قبل وزارة التعليم العالي، والتزام الجميع بها، سواء الطلاب أو العاملين وأعضاء هيئة التدريس، وعدم السماح لأي طالب بالدخول لمقر الكلية دون ارتداء الكمامة، ومنع التجمعات بينهم وقياس درجة حرارتهم بالكواشف الحرارية للاطمئنان على صحتهم.









كما كشف عن تعليمهات هامة للطلاب الوافدين والمصريين العالقين بالخارج .





وأضاف ان جامعة القاهرة تحافظ على الحياة الدراسية لطلابها لذلك الجامعة قامت بوضع حلول لطلاب كلية الاداب العالقين ويريدون أداء امتحانات الفصل الدراسى الاول للعام الجامعى 2020-2021 .





واشار " شاهين " ، إلى من يرغب بالتقديم لاداء امتحانات الفصل الدراسى الاول من خلال المنصة الالكترونية لجامعة القاهرة blackboard التسجيل على الرابط ، مؤكدا على أن اخر موعد لتلقى الطلبات يوم الاربعاء الموافق 24 من فبراير .









كما قدمت كلية أداب القاهرة ، تعليمات هامة يجب على الطلاب اتباعها وجاءت كالاتى :





- تقديم طلب رسمى إالى وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب للموافقة على عقد امتحان نهاية الفصل الدراسى الاول على المنصة يتضمن بيانات الطالب ( الاسم - القسم - الفرقة ) .





- مبررات طلب الامتحان اونلاين .





- ارسال ما يثبت إقامة الطالب فى الدولة التى يقيم بها اثناء فترة عقد الامتحانات .





- إقرار بأن الطالب بوفر كل المتطلبات اللازمة التى تشترطها الكلية لأداء الامتحان اونلاين من توفير الانترنت بصورة دائمة اثناء الامتحان و فى حالة انقطاع الانترنت سوف يحسب درجة الاسئلة التى تم حلها فقط .









كما نوهت كلية الاداب جامعة القاهرة ، انه فى حالة موافقة الكلية على طلب الطالب بـ اداء الامتحانات اونلاين على المنصة ينبغى مراعاة الاتى :





- يخضع الطالب للامتحان فى نفس الموعد التى تم اعلانه من قبل الكلية





- فى حالة عدم الدخول وقت الامتحان على المنصة ، يعتبر غائبا ولا يقبل أى أعذار .





- كما أن الطالب الذى سيدلى بمعلومات خاطئة سيحال للتحقيق .









و وكان قد أكد الدكتور خالد عبدالعفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي في تصريحات إعلامية على استئناف الدراسة والامتحانات بالجامعات والمعاهد يوم السبت الموافق 27 فبراير القادم وفق قرار اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد.





وأوضح الوزير أن الجامعات والمعاهد ستجرى الامتحانات المؤجلة للفصل الدراسي الأول بدءا من يوم السبت الموافق 27 فبراير، حسب الجداول التى تعلنها الكليات والمعاهد، على مواقعها الإلكترونية قبل موعد الامتحانات بوقت كاف.





ونفى الدكتور خالد عبدالغفار وجود أي نية لاستبدال الامتحانات بالجامعات والمعاهد بالأبحاث أو الامتحانات الإلكترونية، باستثناء بعض الجامعات التي أعلنت مسبقًا إجراء امتحانات إلكترونية لتوافر البنية التحتية المعلوماتية بها.































