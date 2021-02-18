زاهى حواس: تسخير التكنولوجيا فى معرفة تفاصيل تاريخ المومياوات وتفاصيل وفاتهم.. فيديو

قال الدكتور زاهى حواس، عالم الآثار، إنه تم استخدام التكنولوجيا فى سبيل تفسير الاكتشافات الأثرية ودراسة المواد الملكية، لافتًا إلى أن الأشعة اكتشفت كيف مات توت عنخ آمونن وسقنن رع.









وأضاف حواس، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " هذا الصباح"المذاع على فضائية " اكسترا نيوز"، أن سقنن رع أول شهيد مصرى حارب من أجل مصر وحارب الهكسوس، مشيرًا إلى ان ملك الهكسوس هدد سقنن رع ولذلك انطلقت أول معركة بينهم.





وأوضح أنه يتم تسخير التكنولوجيا فى معرفة تفاصيل تاريخ المومياوات وتفاصيل وفاتهم، منوهًا بأن الأشعة كشفت أن سقنن رع توفى بالضرب ببلطة على راسه.





وتابع أن كل الجروح كانت فى رأسه، مشددًا أنه تم اخفاء الجروح خلال تحنيطه.



