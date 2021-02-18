زاهى حواس: الإعلان عن كشف أثرى جديد سيبهر العالم كله مارس القادم.. فيديو

قال الدكتور زاهى حواس، عالم الآثار، إن مصر بصدد الإعلان عن كشف أثرى جديد سيبهر العالم كله، وسيكشف بعض تفاصيل الحضارة المصرية، موضحًا أن الكشف سيكون في البر الغربى للأقصر قريبا، قبل نهاية شهر مارس.





وأضاف حواس، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن الكشف الأثرى المزمع الإعلان عنه فى البر الغربى بالأقصر، يعد من أهم الاكتشافات الأثرية الأخيرة.





وتابع الدكتور زاهى حواس، أنه سيتم استخدام التكنولوجيا فى سبيل تفسير الاكتشافات الأثرية ودراسة المواد الملكية، لافتًا إلى أن الأشعة اكتشفت كيف مات توت عنخ آمون وسقنن رع.





وأوضح أنه يتم تسخير التكنولوجيا فى معرفة تفاصيل تاريخ المومياوات وتفاصيل وفاتهم، منوهًا بأن الأشعة كشفت أن سقنن رع توفى بالضرب ببلطة على رأسه.





وتابع أن كل الجروح كانت فى رأسه، مشددًا أنه تم إخفاء الجروح خلال تحنيطه.



