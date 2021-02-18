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حوادث

مصرع عجوز سقط من الطابق الخامس بالمحلة

الخميس 18/فبراير/2021 - 11:50 ص
صدى البلد
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احمد علي
لقي عجوز مصرعه، إثر سقوطه من الطابق الخامس من شرفة منزله بمنطقة دوران محب التابع لدائرة أول المحلة الكبرى، لاختلال توازنه بشكل مفاجئ، تم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى المحلة العام لتسليمه لذويه عقب تشريحه.


كان اللواء هاني مدحت، مدير أمن الغربية، تلقى إخطارا من مأمور قسم أول المحلة الكبرى، بورود بلاغ من أهالي منطقة دوران محب بدائرة القسم يفيد بمصرع "محمد. ي "63 سنة إثر سقوطه من الطابق الخامس بشكل مفاجئ.

وعلى الفور انتقلت قوات من الشرطة السرية والنظامية إلى مكان الحادث وتبين من سمع أقوال شهود عيان للحادث أن المتوفى اختل توازنه مما تسبب في سقوطه من شرفة منزله وإصابته بنزيف في المخ أودى بحياته

وجرى نقلة بواسطة سيارة إسعاف إلى مستشفى المحلة العام لتوقيع الكشف الطبي علية واستخراج تصريح دفنه. 

حرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري في ظروف وملابسات الواقعة.
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