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بين الناس

استجابة لـ «صدى البلد».. حل مشكلة مكتب بريد حاجر المريس في الأقصر

الخميس 18/فبراير/2021 - 12:15 م
صدى البلد
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وسام مختار
فى استجابة سريعة لما تم نشره على موقع "صدى البلد"، تابعت الهيئة القومية للبريد شكوى أهالى حاجر المريس بعد قرار نقل مكتب البريد الى مكتب بريد المريس الطود غرب الأقصر الذى يبعد من حاجر المريس ٨ كم ويستلزم 3 مواصلات للوصول له وهذا يكلف نفقات مالية كبيرة بخلاف التعب والمشقة في الانتقالات وبعد المسافة وغلاء المواصلات.

وأرسلت الهيئة ردًا على الشكوى جاء فيها الآتي: "نود أن نوجه عناية سيادتكم الي أن الهيئة تنفذ خطة متكاملة لتطوير جميع مكاتب البريد في القرى والكفور والنجوع على مستوي الجمهورية، لتسهيل حصول المواطنين في تلك القري على الخدمات التي يقدمها البريد المصري".
 
وتابعت الهيئة: "نود أن نشير إلى انه تحويل موظفين مكتب بريد حاجرالمريس الي مدرسة الشهيد ابوالمجد حسين الابتدائية المشتركة بحاجرالمريس الطود غرب الأقصر لحين إحلال وتجديد مكتب بريد حاجرالمريس  وتمت الموافقة علي العمل ٣ أيام من كل اسبوع لصرف المعاشات والتأمينات وصرف تكافل وكرامة والحولات البريدية من والي وتعاملات دفاتر البريد في مكتب بريد المريس الطود غرب.

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.


ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

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