استجابة لـ «صدى البلد».. حل مشكلة مكتب بريد حاجر المريس في الأقصر

فى استجابة سريعة لما تم نشره على موقع "صدى البلد"، تابعت الهيئة القومية للبريد شكوى أهالى حاجر المريس بعد قرار نقل مكتب البريد الى مكتب بريد المريس الطود غرب الأقصر الذى يبعد من حاجر المريس ٨ كم ويستلزم 3 مواصلات للوصول له وهذا يكلف نفقات مالية كبيرة بخلاف التعب والمشقة في الانتقالات وبعد المسافة وغلاء المواصلات.







وأرسلت الهيئة ردًا على الشكوى جاء فيها الآتي: "نود أن نوجه عناية سيادتكم الي أن الهيئة تنفذ خطة متكاملة لتطوير جميع مكاتب البريد في القرى والكفور والنجوع على مستوي الجمهورية، لتسهيل حصول المواطنين في تلك القري على الخدمات التي يقدمها البريد المصري".

وتابعت الهيئة: "نود أن نشير إلى انه تحويل موظفين مكتب بريد حاجرالمريس الي مدرسة الشهيد ابوالمجد حسين الابتدائية المشتركة بحاجرالمريس الطود غرب الأقصر لحين إحلال وتجديد مكتب بريد حاجرالمريس وتمت الموافقة علي العمل ٣ أيام من كل اسبوع لصرف المعاشات والتأمينات وصرف تكافل وكرامة والحولات البريدية من والي وتعاملات دفاتر البريد في مكتب بريد المريس الطود غرب.





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