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رياضة

محمد صلاح ينافس مبابي وهالاند على جائزة لاعب الأسبوع بـ دوري أبطال أوروبا

الخميس 18/فبراير/2021 - 11:44 ص
محمد صلاح
محمد صلاح
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محمد السعيد
أعلن الحساب الرسمي لمسابقة دوري أبطال أوروبا، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائمة المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب في التشامبيونزليج هذا الأسبوع.

وشهدت قائمة المرشحين للفوز بجائزة لاعب الأسبوع تواجد النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول.

وجاءت قائمة المرشحين كالتالي:
1- محمد صلاح (ليفربول)

2- كيليان مبابي (باريس سان جيرمان)

3- إيرلينج هالاند ( بوروسيا دورتموند)

4-  سيرجيو أولفيرا ( بورتوا)

كان فريق ليفربول فاز على لايبزيج، أول أمس، الثلاثاء بهدفين دون رد، سجلهما النجم المصري محمد صلاح  والسنغالي ساديو ماني، ضمن منافسات ذهاب دور الـ 16 بدوري أبطال أوروبا.
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