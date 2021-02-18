نقل تبعية ٣ مستشفيات و٢٢ وحدة صحية بالإسماعيلية إلى منظومة التأمين الصحي الشامل

كشفت مصادر طبية بمنظومة التامين الصحي الشامل بمحافظة الإسماعيلية ، بدء إجراءات نقل تابعية الأصول 3 مستشفيات و٢٢ مركز ووحدة صحية، بمحافظة الإسماعيلية، من وزارة الصحة والسكان إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية، بعد الافتتاح الرئاسي وبدء التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل.



نص القرار: تضمن أن تؤول إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية عدد من الأصول العلاجية من المستشفيات ووحدات الرعاية الأولية، ومراكز طب الأسرة الكائنة بنطاق محافظة الإسماعيلية، وذلك نقلًا من الجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان.

وأوضحت المصادر، أن عملية نقل تابعية الأصول العلاجية من الجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان، لهيئة الرعاية بعد دخولهم في منظومة التأمين الصحى الشامل، والذي أعطى الرئيس عبدالفتاح السيسي اشارة بدء التشغيل التجريبي له في الإسماعيلية، هدفه تنظيم العمل، وفقًا لمعايير الجودة والاعتماد التي تقرها الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية المعنية بضمان جودة الخدمات الصحية المقدمة لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، وذلك خلال 3 سنوات من تاريخ دخول محافظة الإسماعيلية، نظام التأمين الصحي الشامل الجديد.





من جهته، اكد الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي بالمحافظات، أنه من المقرر أن يستهدف المشروع تقديم الخدمة الصحية للمواطنين بمحافظة الإسماعيلية من خلال 54 مركز ووحدة صحية و 12 مستشفى، موزعين على 7 إدارات صحية تغطي كافة أرجاء محافظة الإسماعيلية.

وتابع: تغطي هذه المنشآت الطبية 7 إدارات صحية وهم ( الإسماعيلية، أبوصوير، القنطرة شرق، القنطرة غرب، التل الكبير، القصاصين، فايد)، لتقديم تغطية صحية شاملة لأبناء محافظة الإسماعيلية، والبالغ عددهم أكثر من 1.38 مليون مواطن.

وأشار الدكتور أحمد السبكي، أن المستشفيات المتبقية والمقرر دخولها المنظومة بمحافظة الإسماعيلية يبلغ عددهم 9 مستشفيات ، مؤكدًا دخولهم التشغيل بالمنظومة عقب الانتهاء من كافة أعمال التجهيز والتطوير ورفع الكفاءة وفقًا لأعلى معايير الجودة ، وهم مستشفيات (أورام الإسماعيلية، رمد الإسماعيلية "صدر الإسماعيلية حاليًا"، مركز إعادة التأهيل بالإسماعيلية "مجمع التأمين الصحي حاليًا"، مستشفى جراحات اليوم الواحد بالقصاصين "القصاصين المركزي حاليًا"، التل الكبير المركزي، أبو صوير المركزي، فايد المركزي، القنطرة شرق المركزي، القنطرة غرب المركزي).





وتابع : تبلغ تكلفة البنية التحتية لكافة المنشآت الطبية بمحافظة الإسماعيلية 7.7 مليار جنيه، كما بلغت تكلفة التجهيزات الطبية وغير الطبية 1.9 مليار جنيه ، وذلك بالإضافة إلى 525 مليون جنيه قيمة التكلفة التشغيلية للمنشآت الطبية المقرر عملها ضمن مرحلة التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد في الإسماعيلية لمدة ثلاثة أشهر، بإجمالي تكلفة 10مليار و125 ألف جنيه.



