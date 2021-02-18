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حوادث

سفاح الجيزة ينكر اتهامه بقتل صديقه المهندس رضا عبداللطيف

الخميس 18/فبراير/2021 - 12:01 م
صدى البلد
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أحمد مهدي - اسلام مقلد
تواصل محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة بزينهم، نظر أولى جلسات محاكمة المتهم قذافي فراج عبد العاطي، الشهير بسفاح الجيزة، في اتهامه بقتل صديقه رضا حميده عمدا مع سبق الإصرار والترصد، في القضية المعروفة إعلامية بـ "سفاح الجيزة".

وواجهت المحكمة المتهم قذافي فراج "سفاح الجيزة" بقتل صديقه المهندس رضا أنكر الاتهام الموجه اليه.

وكانت النيابة العامة تلت أمر الإحالة، وتتضمن "تتهم النيابة قذافي فراج لأنه في غضون شهر إبريل من عام 2015، بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة، قتل المجني عليه رضا محمد عبداللطيف عمدا مع سبق الاصرار بأن بيت النية وتفكر بروية وعقد العزم المحقق على ازهاق روحه، فأعد مخططا بأن إنتظر قدومه إلى وحدة سكنية خاضعة لسيطرته وتيقن حضوره لها متخيرها مسرحا لجرمه، وأعد سلاح جريمته، أداة حديدية وخبأه تحضرا، وزعم مجالسة المجني عليه بتناول الاطعمة سويا ولم يكن ينتوي مجلسا".

وأضافت النيابة العامة، أن المتهم أحضر سلاحا تحضرا ودنا الي المجني عليه على حين غرة مسددا له ضربات غادرة قاسية على رأسه دون توقف أو إمهال حتى أيقن مفارقته للحياة، وفاضت الروح إلى بارئها محدثا ما ألم به من إصابات ابانتها تقارير الصفة التشريحية والتى أودت بحياته.

وتابعت النيابة، أن المتهم لم يستكن، إذا قام بحفر قبر المجني عليه بحجرة بذات المسكن، ووراه فيها دفنا عامدا إخفاء معالم جريمته، وأحرز الات تستعمل في الاعتداء على الاشخاص، دون مصوغ قانوني وفي غير حالات الضرورة المهنية واستعملها في قتل المجني عليه.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار عماد عطيه وعضوية المستشارين وائل ادريس ويحيي عادل صادق.

كان  المستشار حمادة الصاوي النائب العام قد احال المتهم "قذافي فراج" إلى "محكمة الجنايات" في أربعة قضايا بدوائر الهرم وبولاق الدكرور بالقاهرة والمنتزه بالإسكندرية؛ لمعاقبته فيما نُسب إليه من قتله عمدًا أربعة أشخاص هم: زوجته وسيدتين ورجل- مع سبق الإصرار خلال عامي ٢٠١٥، ٢٠١٧، وإخفائه جثامينهم بدفنها في مقابر أعدها لذلك. 

وكانت "النيابة العامة" أقامت الدليل قِبَل المتهم في القضايا الأربعة من شهادة سبعة عشر شاهدًا، واعترافات المتهم في التحقيقات، واستخراج رفات جثامين المجني عليهم من الأماكن المدفونة بها، وما ثبت بتقارير الصفة التشريحية لتلك الجثامين وتطابق البصمات الوراثية المأخوذة منها مع مثيلتها المأخوذة من ذوي المجني عليهم، وما ثبت بتقارير "الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية" بشأن فحص الآثار المرفوعة من أماكن استخراج الجثامين، فضلًا عن محاكاة المتهم لكيفية ارتكابه الوقائع الأربعة.

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