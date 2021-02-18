السلالة المتحورة تفتك بالعراق.. تحذير شديد اللهجة من الصحة بشأن كورونا

وجهت الصحة العراقية، اليوم الخميس، تحذيرا شديد اللهجة إلى المواطنين بشأن سلالة فيروس كورونا المتحورة الأشد والأسرع انتشارا، مشيرا إلى أن هناك زيادة في حالات كورونا الحرجة مع ارتفاع نسبة دخول المستشفيات.





ووفقا لوسائل الإعلام العراقية، قال وزير الصحة، حسن التميمي، اليوم الخميس خلال مؤتمر صحفي عقده في بغداد إن: "اكثر من 50 % من الاصابات بالسلالة الجديدة وهي اكثر شدة بين الشباب والاطفال وهذا ما ينذر بالخطر الكبير بعد زيادة الحالات ودخولها الى المستشفيات فضلآ عن تزايد اعداد المصابين بالحالات الحرجة".





ودعا التميمي إلى تجنب التنقل بين المناطق بسبب كورونا، محذرا من "خطر كبير في حال عدم الالتزام بالاجراءات الوقائية".





وشدد وزير الصحة العراقي على أهمية تطبيق قرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية والتي تبدا اجراءاتها مساء اليوم الخميس لتطبيق الحظر الصحي من الثامنة مساء ولغاية الخامسة فجرا للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين ومنع انتشار السلالة الجديدة، ومحذرا من أنه "سيكون هناك تعاون من الفرق الصحية والأمنية بفرض الغرامات على المخالفين".





وأكد أن السبيل الوحيد للوقاية من الفيروس وتقليل مخاطر مضاعفاته هو عملية الالتزام بتعليمات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية واتخاذ الاجراءات الوقائية من قبل المواطنين.





وحث التميمي المواطنين بالحفاظ على صحتهم وسلامتهم باتباع الاجراءات الوقائية والالتزام بارتداء الكمام والتباعد الاجتماعي والابتعاد عن التجمعات"، موضحا: "سيتم فرض غرامات وعقوبات وبمتابعة القوات الأمنية على الاشخاص الذين لا يرتدون الكمام سواء من عامة المواطنين اوالموظفين ومحاسبة الذين يدعون الى التجمعات".



