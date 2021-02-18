النائب إيهاب رمزى: العالم منبهر بتجربة مصر التنموية ويتطلع للاستفادة منها

اعتبر الدكتور إيهاب رمزى عضو مجلس النواب تصريحات مخدوم شاه محمود قريشى، وزير خارجية باكستان التى أكد فيها أن بلاده تنظر للتجربة التنموية المصرية بتقدير وإعجاب وتتطلع للاستفادة من هذه التجربة على خلفية أوجه التشابه للأوضاع بكلا البلدين الصديقين والتحديات المشتركة التى تواجههما، ب أنها دليل قاطع على النجاحات الكبيرة التى حققتها مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى إنجاز المشروعات القومية العملاقة فى جميع أنحاء البلاد.





وقال "رمزى" فى بيان له أصدره اليوم إن هذه التصريحات التى أطلقها وزير الخارجية الباكستاني خلال لقائه مع الرئيس عبد الفتاح السيسى، تؤكد أن هناك متابعة من مختلف دول العالم بما حققته مصر من تنمية شاملة وحقيقية معربًا عن ثقته فى أن مصر خلال السنوات القليلة القادمة ستكون واحدة من أهم الدول الاقتصادية الواعدة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.





وأكد الدكتور إيهاب رمزى أنه رغم التحديات والصعاب الكبرى التى واجهت مصر خلال السنوات الماضية وفى مقدمتها حربها ضد ظاهرة الإرهاب الأسود إلا أن هذه التحديات والمخاطر التى واجهت مصر لم تمنعها من مواصلة جهودها الكبيرة فى إنجاز العديد من المشروعات القومية الكبرى وغير المسبوقة فى تاريخ الدولة المصرية.









وأكد الدكتور إيهاب رمزى ضرورة الاهتمام ببحث التعاون بين مصر وباكستان فى مختلف المجالات لتحقيق الاستفادة المتبادلة بين البلدين خاصة أن هناك آفاقا واسعة بين البلدين للتعاون بينهما، مؤكدًا أن باكستان تعطى اهتماما كبيرا وغير مسبوق فى التعاون مع الأزهر الشريف وعلينا استغلال هذا الاهتمام من باكستان بتطوير التعاون والتنسيق بين البلدين فى مختلف المجالات الاقتصادية والاستثمارية وغيرها وأيضا التعاون بشأن جميع القضايا الإقليمية والدولية.





وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد التقى مخدوم شاه محمود قريشي، وزير خارجية باكستان، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية ونقل وزير خارجية باكستان إلى الرئيس رسالة من الرئيس الباكستاني عارف علوي، تضمنت دعوة إلى زيارة دولة باكستان، وذلك في إطار عمق العلاقات التي تجمع البلدين والشعبين الصديقين، مع التطلع إلى استكشاف آفاق جديدة للتعاون الثنائى بين مصر وباكستان والتأكيد على أن استقرار مصر يمثل ركيزة لاستقرار منطقة الشرق الأوسط والعالم الإسلامى.