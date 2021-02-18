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اقتصاد

قطع المياه عن 16 منطقة بحي الزيتون ومصر الجديدة 10 ساعات.. السبت

الخميس 18/فبراير/2021 - 01:03 م
صدى البلد
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آمنة عبدالعظيم
أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، انقطاع المياه عن منطقة الزيتون ( شارع الكابلات - عزبة مرسي خليل - مساكن الاميرية – شارع المطرية - شارع الصحة - ميدان النعام - شارع ترعة الجبل الغربي )، ومنطقة مصر الجديدة ( شارع السباق – اسماعيل رمزي ومتفرعاته - شارع اسوان - شارع هارون - ميدان الإسماعيلية - روكسي ومتفرعاته - شارع الاهرام ومتفرعاته – الاتحادية - قصر البارون ) وذلك اعتبارًا من الساعة العاشرة صباح يوم السبت الموافق 20/ 2/ 2021وحتى الساعة الثامنة مساء نفس اليوم نظرا لأعمال احلال وتجديد خط مياه قطر 800مم لتغذية رافع مياه الزيتون.


وناشدت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.
وأوضحت الشركة أنه يتم توفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

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