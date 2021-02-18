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تعليم

التعليم العالي: نعمل على تقديم محتوى الجامعات من خلال "منفذ واحد"

الخميس 18/فبراير/2021 - 03:00 م
صدى البلد
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نهلة الشربيني

قال الدكتور هشام فاروق مساعد وزير التعليم العالي للتحول الرقمي، إن الوزارة تعمل على أن يكون محتوى الجامعات من خلال منفذ واحد تابع للمجلس الأعلى للجامعات بتقديم منصة موحدة تتيح الفصول التخيلية بين اعضاء هئية التدريس والطلاب".

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وأضاف "فاروق " في تصريح خاص لموقع "صدى البلد": "لن نكون قادرين على تعمل تطوير التعليم عن بعد بالجامعات الإ دون وضع البنية التحتية قوية تتحمل هذا التطوير فلابد من وجود تواصل بين الاساتذة والطلاب من خلال سبل التواصل عبر الانترنت وذلك بالفعل قائم من خلال تطوير ضخم جدا داخل الجامعات بالاتفاق مع الشركات المقدمة لهذه الخدمة داخل الجامعات وفي وقت قريب جدا سيشعر الجميع بالفرق ".

 

جاء ذلك على هامش مشاركة  الدكتور هشام فاروق مساعد وزير التعليم العالي للتحول الرقمي ، بالمؤتمر السنوي الثاني للبرنامج التدريبي الرائد "بنك القدرات iTB / ICT Talents Bank ، الذي أقيم بالتعاون مع الحكومة والجامعات، وشاركت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في فعاليات المؤتمر السنوي الثاني لبرنامج بنك القدرات في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات  ICT Talent Bank.

 

ونيابة عن الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أشادت المهندسة غادة لبيب، نائب وزير الاتصالات للتطوير المؤسسي، بالجهد المبذول من شركة هواوي في بناء قدرات الشباب.

 

وأكدت أن بناء مصر الرقمية لا يتم إلا ببناء الإنسان المصري رقميا، من خلال العديد من برامج تنمية وبناء القدرات الرقمية ومبادرات دعم الشمول الرقمي للمواطنين من مختلف الفئات.

 

وأشارت نائب وزير الاتصالات للتطوير المؤسسي إلى أن فكرة بنك المواهب الرقمية مميزة، تعكس أهمية تعاون الجهات الحكومية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني في تحقيق مستهدفات رؤية مصر ٢٠٣٠ واستراتيجية مصر الرقمية خاصة فيما يتعلق ببناء ورعاية المواهب الرقمية والإبداع التكنولوجيا، وهو ما يصب في دعم الاقتصاد القومي ويعزز من فرص التوظف والتكيف مع متطلبات وظائف المستقبل.

 

وتماشيًا مع جهود الدولة بصفة عامة والوزارات المختصة وبصفة خاصة وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، شهدت الوزارة فعاليات المؤتمر الثانى لبرنامج التدريبي الرائد "بنك القدرات"، بعرض مشروع ITB بحضور ممثلًا عن معالى وزير التعليم العالى والبحث العلمى - د. هشام فاروق مساعد الوزير التحول الرقمي.

 

كما شهدت الفعاليات عرض لما تم تحقيقه من نتائج فاقت الخطة الموضوعة بالتواجد داخل الجامعات الحكومية والخاصة وحصول المتدربين على الشهادات الرسمية المعتمدة فى التخصصات التكنولوجية، هذا الجهد المشكور من البرنامج من شأنه لعب دور محوري في تطويع التكنولوجيا لتحقيق التنمية وسد الفجوة الرقمية وهو ما تسعى إليه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

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