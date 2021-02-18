محافظ الإسكندرية: تعميم مشروع الهوية البصرية على الهيئات والمؤسسات والمشروعات





تسلم اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية ، اليوم، وثيقة حقوق الملكية الفكرية الخاصة بمشروع الهوية البصرية لمحافظة الإسكندرية، وذلك بمقر الجامعة الألمانية بالقاهرة، في إطار تنفيذ مشروع الهوية البصرية بالإسكندرية.





وذكرت المحافظة في بيان اليوم الخميس أن هذا يأتي إيذانًا بتعميمه على كافة الهيئات والمؤسسات والمشروعات المحلية والقومية والسياحية لمحافظة الإسكندرية العريقة، بالإضافة إلى الكتيب التوضيحى للتطبيقات المكانية و سبل الاستخدام للهوية والذى يندرج ضمن التكليف الرئاسي الذى شرفت الجامعة الألمانية بالقاهرة والهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتطبيقه على كافة محافظات مصر شاهدًا على جهود ومكتسبات وركائز بناء دولة مصر الحديثة ذات الجذور الحضارية والخصوصية الثقافية المتفردة.





جاء ذلك بحضور الدكتور أشرف منصور رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة، والدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، والدكتور ياسر حجازي رئيس الجامعة الألمانية، والمتخصصين من الجامعة.





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وأعرب المحافظ عن سعادته بتواجده وسط كوكبة من الخبراء المتخصصين علي أرض الجامعة الألمانية بالقاهرة صاحبة الفكر المتطور.





وأوضح أن استلام حقوق الملكية الفكرية لمشروع الهوية البصرية هو نتاج عمل استمر أكثر من سنة، منذ توقيع بروتوكول التعاون بين المحافظة والجامعة الألمانية في السادس من فبراير من العام الماضي 2020، للبدء في تنفيذ مشروع الهوية البصرية لمحافظة الإسكندرية للمساعدة في تطوير وتحديث مدينة الإسكندرية وتطبيق مفردات الهوية المصرية، تنفيذا لتكليفات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتعميم مبادرة الهوية البصرية بجميع محافظات مصر.





وتوجه المحافظ بخالص الشكر والتقدير إلي الرئيس السيسي علي تلك المبادرة الرائع التي ستضع الإسكندرية وجميع محافظات مصر علي الخريطة السياحية وستساهم بشكل كبير في إظهار محافظتنا بشكل متطور يضاهي التطور في مختلف دول العالم.





كما قدم المحافظ الشكر إلى فريق الجامعة الألمانية وجميع الجهات التي تعاونت لإخراج هذا المشروع إلي النور. مؤكدا أن الإسكندرية ليست مدينة للسكندريين فقط ولكنها مدينة لجميع المصريين ولديها طابع خاص يميزها عن باقي محافظات الجمهورية. ونحرص جميعًا علي عودة الإسكندرية إلي سابق عهدها عروسا للبحر الأبيض المتوسط، ووضعها علي خريطة العالم السياحية واستعادة مكانتها التي تستحقها.





من جانبها؛ أضافت جاكلين عازر، أنه تم التنسيق علي مدار عام بين لجنة الهوية البصرية بالمحافظة ومركز هوية مصر بالجامعة الألمانية، عقب توقيع بروتوكول التعاون بين المحافظة والجامعة الألمانية، وتم عقد العديد من الاجتماعات والمناقشات بشأن وضع تصور للنسق العام للهوية البصرية لمدينة الإسكندرية يكون نابع من تراثها العريق، مما يعزز من روح المواطنة ويحافظ علي القيم التراثية في العناصر البصرية التي تؤثر علي انطباع المواطنين والزائرين للمدينة وتعزز القيمة السياحية للإسكندرية.





من الجدير بالذكر أنه عكف فريق مركز هوية مصر بالجامعة الذي يضم أعضاء هيئة التدريس و الطلاب ببرامج الهندسة المدنية والمعمارية والفنون التطبيقية وتكنولوجيا الإدارة بالتنسيق مع اللجنة العلمية المشكلة من قبل المحافظة وتضم أعضاء هيئة تدريس بأقسام العمارة والأثار والفنون الجميلة بالجامعات ومستشاري السياحة والتي بدأت أعمالها فور توقيع بروتوكول التعاون بين الجانبين– الجامعة الألمانية بالقاهرة ومحافظة الإسكندرية في شهر فبراير 2020 على إعداد تصاميم حديثة نابعة من تاريخ وحضارة المدينة ، مستخدمين فى تنفيذها أحدث التقنيات ثلاثية الأبعاد ومفردات بصرية الوانها مستوحاة من البيئة المحيطة.



