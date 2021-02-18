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حوادث

نشرة الحوادث.. مؤبد لـ رئيس حزب العدالة .. ومفاجآت في قضية سفاح الجيزة.. ولغز مذبحة سرابيوم

الخميس 18/فبراير/2021 - 03:23 م
صدى البلد
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صدى البلد
نشر موقع صدى البلد خلال الساعات الماضية عدة أخبار هامة وقضايا تشغل الرأي العام وجاء أبرزها محاكمة سفاح الجيزة والحكم على رئيس حزب العدالة.

قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الخميس، بمعاقبة محمد عبدالعال أبوسنة، رئيس حزب العدالة الاجتماعية، وسكرتيرته، وشخص آخر، بالسجن المؤبد، بتهمة تزوير محرر رسمى «توكيل»، للاستيلاء على مبلغ 100 ألف دولار من ورثة أقارب المتهم الأول.

فضت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار عماد عطية، اليوم الخميس، الأحراز في محاكمة المتهم قذافي فراج عبدالعاطي المعروف بـ"سفاح الجيزة"، لقيامه بقتل صديقه رضا حميده، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، ودفنه، وتبين من محاكاة تمثيل المتهم لجريمته انه استقبل صديقه المهندس رضا عبداللطيف فى الشقة الخاصة به قائلا: "كانت هناك مشاكل بينه مادية وقولت اخلص عليه بوضع السم فى المكرونة ومات وكان فيه شنطة سفر فى الشقة ووضعه فيها ونقلته فى عربية نص نقل وتم لفه بمشمع وملاية داخل الشنطة وربطه بالحبل ولف الشنطة بملاية من الشنطة من الخارج".

وأضاف أنه أخبر سائق السيارة أنه يوجد معه شيء لنقله للشقة اللى قام بدفنه فيها بعد احضار فوعلية للحفر عمق متر و٨٠ سم وعرض متر ونص، اسفل السرير وقام بدفنه واقف بطوله على رأسه وانهلت عليه بالتراب وعملت أسمنت عليه وأحضر عامل سيراميك لتسوية الغرفة.

وقام قطاع الأحوال المدنية بتخصيص مكتب لـ(خدمات كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة) بالطابق الأرضي بمقر ديوان قطاع الأحوال المدنية بالعباسية ، مجهز فنيًا ومزود بكراسي متحركة، وذلك لتوجيه واستقبال الحالات الإنسانية من بين المترددين على القطاع واستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى الخاصة بهم بكل التيسيرات الممكنة.

وأحالت النيابة العامة زعيم أكبر عصابة للتسول بالقاهرة لاتهامه بالاتجار بالبشر وهتك عرض 3 أطفال وحيازة مخدرات وسلاح بدون ترخيص، إلى المحاكمة الجنائية، وشهد "م. ج" بقيام المتهم بالتعدي عليه بالضرب باستخدام الكرباج، واستولى منه على مبلغ مالي قدره عشرة جنيهات واصطحبه عنوة إلى ميدان الخلفاوي، مضيفا أنه في إحدى المرات قام بتجريده من ملابسه وتعدى عليه جنسيا لكسر عينه ليكون تحت أمره.

وأحالت النيابة العامة 4 متهمين إلى المحاكمة لاتهامهم بتكوين جماعة إجرامية لتهريب المهاجرين إلى أوروبا، وجاء بأمر الإحالة أن المتهمين نظموا وأداروا جماعة منظمة لأغراض تهريب المهاجرين مكونة من عدة أشخاص ونعمل وفق تنظيم معين في  يتمثل استقطاب المتهم الأول للمهاجرين المهربين، ويقتصر دور الثاني على توفير تذاكر السفر لهم، ويتولی الثالث تأجير جواز سفر للمهاجرين ويتولى الأخير اصطناع المستندات اللازمة للتهريب وتسليمها للمتهم الأول لتسليمها للمهاجرين من أجل الحصول على منافع مادية تتراوح من خمسين إلى مائة ألف جنيه عن المهاجر. 

اعترف المتهمان بواقعة قتل وكيل وزارة الزراعة الأسبق وزوجته، بقرية سرابيوم التابعة لمركز ومدينة فايد بالإسماعيلية، بارتكابهم الواقعة بدافع السرقة، وأرشدوا مباحث شرطة فايد، إلى مكان المسروقات التى تمت سرقتها بعد ارتكابهم جريمة القتل، وهى مجوهرات وأموال تمت سرقتها من منزل المجني عليهما، واعترفا بنيتهما سرقة منزل المهندس محمد عامر، منذ فترة، وخططا لذلك، وقت أداء صلاة الفجر، لعلمهما بخروجه لأداء الصلاة بالمسجد، وبمحاولتهما اقتحام المنزل، فوجئا بتأخره عن النزول للصلاة، وارتكبا الواقعة خوفا من افتضاح أمرهما، ثم استيقظت زوجته على صوت تدافعهما، وقتلاها لتلحق به.
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