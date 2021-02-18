تخصيص مكتب لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة بقطاع الأحوال المدنية بالعباسية.. صور

قام قطاع الأحوال المدنية بتخصيص مكتب لـ(خدمات كبار السن وذوى الإحتياجات الخاصة) بالطابق الأرضي بمقر ديوان قطاع الأحوال المدنية بالعباسية ، مجهز فنيًا ومزود بكراسي متحركة، وذلك لتوجيه واستقبال الحالات الإنسانية من بين المترددين على القطاع واستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى الخاصة بهم بكافة التيسيرات الممكنة.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين في تقديم الخدمات الجماهيرية خاصة الحالات المرضية وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.





كما يأتي في إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعى لكافة القطاعات الخدمية من خلال التيسيير على المواطنين بمختلف المواقع الشرطية الخدمية خاصةً كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.