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أخبار العالم

ثاني سفيرة في تاريخ السعودية.. من هي آمال المعلمي؟

الخميس 18/فبراير/2021 - 05:04 م
جانب من استقبال أوراق
جانب من استقبال أوراق الاعتماد
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محمود نوفل

تلقي ولي عهد النرويج الأمير هاكون نيابة عن الملك هارالد الخامس أوراق اعتماد آمال المعلمي اليوم (الخميس) كسفير مفوض فوق العادة في مملكة النرويج. 

وتعد الدبلوماسية السعودية  آمال يحيي المعلمي ثاني امرأة في السعودية  تتولى منصب سفير، بعد الأميرة ريما بنت بندر سفيرة المملكة في أمريكا.

وكانت "أمال"، تشغل  منصب مدير عام المنظمات والتعاون الدولي في هيئة حقوق الإنسان، قبل عملها سابقًا مساعدة الأمين العام لشؤون المرأة في مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني.

وعبر صفحتها علي تويتر غردت قائلة : ‏تشرفت اليوم بتقديم أوراق اعتمادي كسفير مفوض فوق العادة لخادم الحرمين الشريفين في مملكة النرويج حيث التقيت ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير هاكون نيابة عن جلالة الملك هارالد الخامس ملك النرويج. أسأل الله التوفيق والسداد.

والمعلمي هي شقيقة مندوب المملكة لدي الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، والذي علق علي تعطينها قائلا: "فخور بشقيقتي آمال التي أدت القسم اليوم أمام خادم الحرمين الشريفين سفيرة للمملكة لدى مملكة النرويج، وشكرا لكل من شاركنا مشاعر الفخر والاعتزاز".
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