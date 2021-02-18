رسائل تعزية كويتية إلى الرئيس الأمريكي

قدم أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد واجب العزاء إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن في ضحايا موجة البرد القارس التي ضربت بعض الولايات الأمريكية.





جاء ذلك في برقية تعزية بعث بها الأمير الكويتي إلى الرئيس الأميركي جو بايدن.





وأعرب الأمير نواف عن خالص تعازيه وصادق مواساته للرئيس الأمريكي ولأسر الضحايا، متمنيا لهم الرحمة ولذويهم جميل الصبر.





كما عبر الأمير الكويتي عن أمله بأن يتمكن المسئولون في واشنطن من تجاوز آثار هذه الكارثة الطبيعية.





وفي برقية مماثلة بعث ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تعزية إلى الرئيس الأميركي جو بايدن، أعرب فيها عن تعازيه وصادق مواساته بضحايا موجة البرد القارس التي اجتاحت بعض الولايات، راجيا لهم الرحمة.



