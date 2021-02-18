غلق مركز تخاطب وعيادة تأهيل حركي في حملة تفتيشية ببني سويف

واصلت لجنة حماية المستهلك بمحافظة بني سويف جهودها في ضبط الأسواق ومواجهة كافة صور الغش التجاري واحتكار السلع والتلاعب في أسعار السلع التموينية والأساسية بمختلف أنواعها،والتي قد شكلها المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم برئاسة اللواء حسام حمودة السكرتير العام المساعد.

وتضم اللجنة في عضويتها الرقابة التموينية، جهاز حماية المستهلك،مباحث التموين،الصحة،والطب البيطري، بهدف توحيد كافة الجهود الرقابية من خلال خطة موحدة وبرنامج زمني يشمل كافة الأسواق والمحال التجارية بالمدن والقرى.

وأشرف السكرتير العام المساعد على حملة رقابة تموينية وصحية "مفاجئة " "اليوم" بمدينة بني سويف وقرى شرق النيل شملت كافيهات ومحال تجارية ومطاعم ومحال الجزارة ومراكز طبية ومراكز خدمات سيارات ، والتي أسفرت عن قرار بغلق مركز تخاطب لعدم وجود تراخيص ، وغلق عيادة تأهيل حركي لعدم وجود طبيب ، بالتنسيق مع الجهات المعنية بالإضافة إلى تحرير 12 محضر مخالفات تتعلق بالسلع الأساسية والتموينية،والتي تنوعت في التالي : عدم وجود شهادات صحية،عدم الإعلان عن الأسعار ، ذبح خارج السلخانة ، عدم وجود تراخيص.

إقرأ ايضا :

نائب محافظ بني سويف يناقش الخطوات المطلوبة للدفع بتقديم أوجه الرعاية لأسر الشهداء

من جانب اخر عقد السكرتير العام اللواء جمال مسعود اجتماع مع أعضاء وحدة المتغيرات المكانية،بحضور اللواء شريف عبد الستار مساعد مدير الأمن، والمهندس أشرف كمال مدير وحدة المتغيرات المكانية بديوان عام المحافظة،ولمياء جلال مدير مكتب خدمية المستثمرين،ورؤساء الوحدات المحلية ،ومسؤولي الزراعة والري وحماية الأراضي وهيئة مشروعات التعمير والبيئة وجهاز مدينة بني سويف والطرق والاستثمار والأملاك والآثار والمناطق الصناعية .

وفي بداية الاجتماع أكد السكرتير العام على المتابعة المستمرة من قبل محافظ بني سويف لهذا الملف الهام ، مشيرا إلى توجيهات المحافظ بأهمية أن تعمل كل الجهات المعينة كفريق واحد لتحقيق الهدف من وحدة المتغيرات المكانية ،التي تأتي ضمن الجهود المبذولة لمواجهة التعدي على أراضي الدولة والأراضي الزراعية والتعامل معها في المهد قبل تفاقمها ، وذلك في إطار توجيهات الدولة في هذا الشأن .

وناقش الاجتماع تقارير المتغيرات المكانية والموقف التنفيذي لرصد التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومخالفات البناء،من خلال صور الأقمار الصناعية الواردة من مركز المتغيرات الرئيسي لتحديد التعديات على أرض الواقع للتعامل الفوري معها،بالإضافة إلى مناقشة الفصل الإداري لوحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة والوحدات المحلية،ومتابعة الإجراءات الخاصة بالتعامل مع قرارات الإزالة للمتغيرات غير القانونية الصادر بشأنها قرارات إزالة .