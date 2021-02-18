قبل مواجهة الأهلي.. ماذا قدم فريق سيمبا التنزاني خلال الفترة الماضية؟

ويخوض الأهلي تلك المنافسات للدفاع عن لقبه الذي حسمه علي حساب الزمالك ونجح في حصد الميدالية البرونزية في مونديال العالم للأندية الذي جري مؤخرًا في الدوحة.









وفيما يلي نستعرض أبرز نتائج الفريق التنزاني خلال الفترة الماضية قبل مواجهة الأهلي.





يحتل فريق سيمبا المركز الثاني في ترتيب الدوري التنزاني برصيد 42 بفارق 4 نقاط عن يانج أفريكانز صاحب المركز الأول مع تبقي مبارتين مؤجلتين لسيمبا.





وتعبر أكبر نتيجتين حققهما سيمبا خلال الفترة الماضية هي مباراة أمام سينجيدا يونايتد بنتيجة 8-0 العام الماضي, وفريق الاتحاد الساحلي هذا الموسم بنتيجة 7-0.





وفاز سيمبا هذا الموسم في 13 لقاء وتعادل في ثلاثة لقاءات وتعادل في إثنين وسجل سيمبا 42 هدفا واستقبل 8 أهداف.



