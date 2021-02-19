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برلمان

برلماني: تمكين الشباب من مناقشة القضايا المحلية يسهم في بناء دولة شابة

الجمعة 19/فبراير/2021 - 03:01 ص
منتدى شباب العالم
منتدى شباب العالم
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أميرة خلف
قال النائب أحمد دياب عضو مجلس الشيوخ ، إن إشادة الأمم المتحدة بإسهامات منتدى شباب العالم، دليل علي تحول الفكر المصري إلي نهج استراتيجي عالمي، مؤكدا أن قضايا الشباب كانت ولا زالت تحظي باولوية كبيرة من القيادة السياسية، والتي تتجه دوما إلي دعم و تمكين الشباب في صورة جديدة.

وأوضح " دياب" في تصريحات خاصة لـ" صدى البلد" إلي أن بعثة مصر الدائمة لدى الأمم المتحدة كان لها نجاح باهر بالنسبة لمصر ، كما أن لها دور كبير في الترويج لمنتديات الشباب والتي تم عقدها طيلة السنوات الماضية ، فضلا عن مساهمتها في ترسيخ قواعد ومباديء المنتدي ، الأمر الذي أسهم في وضع و تواجد المنتدي علي الخريطة العالمية.

وأكد عضو مجلس الشيوخ علي أن تمكين الشباب في مناقشة القضايا المحلية التي تخص الدولة المصرية ، سينتج عنه حتما بناء دولة شابة ، وهذا ما تتبناه القيادة السياسية في توجهاتها الحالية .

جاء ذلك بعد أن نجحت بعثة مصر الدائمة لدى الأمم المتحدة  في نيويورك في إطار أعمال لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بتضمين القرار الصادر عن الدورة الـ59 للجنة الدعم لاسهامات منتدى شباب العالم الذي أطلقته مصر فى تناول قضايا الشباب على المستويين الإقليمي والدولي . 

واعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية، يوم 16 فبراير الجاري، بالتوافق مع القرار الذي تم برعاية مصرية وقدمته كل من السنغال والرأس الأخضر والبرتغال وكازاخستان، متضمنًا إشارة خاصة للنسخ الثلاث من منتدى شباب العالم الذي انطلق في شرم الشيخ عام 2017 بوصفه منصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.
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