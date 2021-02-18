صدى البلد من مسرح الجريمة.. التحفظ على سيارة سائق التاكسي المطعون في الإسماعيلية

تواصل ادارة البحث الجنائي بمديرية امن الاسماعيلية، تحرياتها حول واقعة العثور على جثة سائق تاكسي، مطعونا، داخل سيارته بمحافظة الاسماعيلية.





ورصد موقع صدى البلد، التحفظ علي سيارة المجني عليه بموقع الحادث، وتعيين امين شرطة لتأمينها، لحين الانتهاء من التحقيقات ورفع البصمات.





وقالت المصادر، إنه بتفتيش سيارة المجنى عليه، عثر علي هاتفه المحمول ومبلغ مالي، مؤكدة ان التحريات المبدئية، كشفت المعاينة المبدئية لواقعة العثور على جثمان سائق تاكسي مقتولًا داخل سيارته بحي الإرسال بالإسماعيلية، أن السائق تبين إصابته بـ6 طعنات من آلة حادة يرجح أنها تمت في منتصف ليلة أمس الأربعاء.





كشفت مصادر طبية بمستشفى جامعة قناة السويس، عن هوية سائق التاكسي، الذي عثر علي جثته داخل سيارته بمنطقة الارسال بحي اول.





واشارت المصادر، الي ان سائق التاكسي، لقي مصرعه، متاثرا باصابته بجروح قطعية اثر تلقيه 6 طعنات مختلفة في أنحاء جسده.





وأضافت المصادر ان الشاب يدعي سيد.م 27 سنة وصل إلي المستشفى في حالة إعياء شديدة اثر نزيف كمية كبيرة من الدم وإصابته بـ 6 طعنات مختلفة.





وأشارت المصادر إلي ان الأطباء حاولوا اجراء الطوارئ اللازمة له وانعاش عضلة القلب تمهيدًا لدخوله غرفة العمليات، إلا انه فارق الحياة.





وعثر أحد الأهالي علي جثة سائق تاكسي، مصابا بطعنات بمنطقة الإرسال قرب الجامعة القديمة، في الخامسة من صباح اليوم الخميس وانتقل ضباط مباحث قسم أول الإسماعيلية لفحص البلاغ.